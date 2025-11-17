Automovilismo
Cachón, una victoria de prestigio en Japón y una "Descarga" que despertó a toda Cangas del Narcea
"Los tramos cronometrados de allí son muy parecidos a los de Asturias, y llueve", dice
El cangués Alejandro Cachón, ganador con el Toyota GR Yaris Rally2 de la categoría WRC2 del campeonato del mundo (WRC) en Japón, copilotado por el astur madrileño Borja Hernández Rozada, desgranó ayer en Alcobendas (Madrid) en la sede de Toyota España las vivencias de esta competición, penúltima del WRC.
El equipo de Toyota España que hace correr MSi, cuyo patrón es Teo Martín, se desplazó al país asiático con tres coches: uno para Jan Solans, otro para Diego Domínguez y el tercero para Alejandro Cachón. Correr en el país sede de la marca Toyota era un reto que afrontaban con ilusión pero sin ninguna experiencia.
Para Cachón todo eran incógnitas, como ver cómo se reconocen los tramos circulando por la izquierda. "En algunos cruces salía y me situaba a la derecha como en España. Había que poner una atención especial e intensiva, y nos adaptamos", manifestó el cangués con expresión de satisfacción.
Ya desde los reconocimientos compróbó que en Japón existe una gran afición a los rallies. "Sorprende la masiva y entendida afición japonesa que no solo llena los tramos cronometrados, por cierto muy parecidos a algunos de Asturias, sino que también pueblan los tramos de enlace", cuenta.
La victoria fue muy trabajada aplicando rapidez y tranquilidad. "Logramos una victoria de mucha visibilidad, de mucho prestigio, yendo rápido cuando podía y dosificando en lo complicado. Tenía que relajar pues los días anteriores fueron muy complicados por el tema del coche que iba en barco y que no llegaba. Al final hubo que enviar otro en avión. El equipo funcionó de maravilla y al final la victoria es de ellos".
"El cambio de horario hizo que los voladores que los aficionados tiraron en Cangas al conocer nuestra victoria despertasen a los habitantes. Tengo que decir que ganar en Japón fue superimportante y, además, debutando allí", declaró Alejandro Cachón, que estuvo acompañado en Madrid por Miguel Carsi, presidente de Toyota España.
Alejandro Cachón pasará unos días en Cangas del Narcea antes de partir el jueves para Arabia Saudí, donde correrá el último rally del WRC 2025. Sobre la temporada que viene poco dice: "Quiero repetir con Toyota y MSi,optar al campeonato WRC2 y esperar al 2027 y su nuevo reglamento".
