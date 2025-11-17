Éxito para Alfonso Herrero en el Campeonato de España de Superbikes
El piloto asturiano consiguió su segundo Nacional de forma consecutiva y realizó la vuelta más rápida de todo el fin de semana
El piloto gijonés Alfonso Herrero se proclamó campeón de España de Superbikes EVO 600cc el pasado fin de semana en el circuito de Los Arcos, en Navarra. Allí se celebró la sexta prueba puntuable del campeonato, donde el asturiano llegaba como líder con 44 puntos de ventaja tras una temporada de mucho nivel.
La prueba comenzó bien para Herrero, que se hizo con la pole de todas las categorías y partió desde la primera posición de la parrilla. Tras las lluvias durante la noche del sábado, el gijonés –que había apostado por los neumáticos de seco– terminó en la segunda posición, consiguiendo 20 puntos que le sirvieron para proclamarse campeón nacional de la categoría. En la tarde del domingo, en la segunda carrera puntuable para el campeonato y ya con pista casi seca, el asturiano consiguió una abultada victoria con más de 15 segundos de ventaja sobre el segundo y realizando la vuelta más rápida del fin de semana.
En Los Arcos se reunieron 32 pilotos de las dos categorías EVO y Alfonso Herrero fue uno de los más destacados para conseguir su segundo título nacional de forma consecutiva.
