El “Simeone asturiano” que triunfa con su hijo como delantero: el éxito del Llanera, en familia

11 jornadas ligueras y ninguna derrota. El Llanera es la resistencia del fútbol asturiano -único equipo invicto- y uno de los ocho supervivientes entre las principales categorías del fútbol nacional. El cuadro arlequinado es líder indiscutible de su grupo y su gran éxito está cimentado en la familia. Desde 2022, Chuchi Collado es el arquitecto del equipo desde el banquillo y, desde este verano, su hijo Dani está siendo uno de los futbolistas más destacados. El último ejemplo, el encuentro de este domingo, en el que vencieron 1-7 al Colunga con hat-trick del joven Collado.

Desde benjamines hasta División de Honor, Dani Collado jugó en el Sporting, pero tras unos años sin participación decidió poner fin a su etapa en el conjunto rojiblanco. Y su padre, que le conoce bien, no desaprovechó la oportunidad. "Es un tipo de futbolista que nos encaja porque tiene velocidad, potencia y es el perfil de delantero que necesitamos", explica el técnico. Para Dani, de 19 años y estudiante de Magisterio, es su primer curso en Tercera, pero la adaptación está siendo mejor de lo esperado. "Es bastante distinto a juveniles, esto es fútbol de verdad", y el factor familiar ayuda. "Tener a mi padre me da más confianza y además me pone en mi posición, que es la de delantero, y me ayuda más", explica.

Lo que tiene claro Chuchi es que nadie va a jugar por nombre (ni por apellido, en este caso). "Tenerle en plantilla lo llevo con normalidad. Llevo mucho tiempo aquí, los pesos pesados de la plantilla me conocen bien y saben que no hay ningún tipo de favoritismo", y destaca el gran nivel de su hijo. "Lo está haciendo muy bien, la verdad es que cayó de pie en el equipo". Así lo confirman las estadísticas, con siete tantos en once duelos ligueros para el joven atacante, pichichi del equipo junto a Romaric.

El caso del Cholo Simeone y Giuliano como ejemplo

No es muy habitual que hijo y entrenador compartan equipo, aunque sí que hay algunos casos en el fútbol español, como el del Cholo Simeone y su hijo Giuliano en el Atlético de Madrid. "Yo soy una comparativa a pequeña escala porque tengo que ir a trabajar todos los días y el Cholo no", destaca Chuchi entre risas. Y lo que pasa en el césped del Pepe Quimarán, ahí se queda. "En casa no hablamos mucho del Llanera, ni cuando cae alguna bronca en los entrenos", dice Dani, pero el fútbol sigue siendo un tema recurrente de conversación en la mesa. "Lo que sí solemos hacer es comentar cómo fue la jornada de otros equipos, pero tratamos de desconectar".

El pasado domingo, Collado anotó tres goles y dio dos asistencias en la contundente victoria ante el Colunga (1-7), que hace aún más líder al Llanera, un punto por encima del Covadonga y siete del Caudal, tercer clasificado. "Un ascenso con mi hijo sabría mucho mejor. Sería importante para Dani, y todo lo que sea para él también lo es para mí, además de para el Llanera".

Lo que tiene claro el técnico es que va a haber que sudar la gota gorda para conseguirlo. "Siempre digo lo mismo, las cosas que has hecho no sirven para lo que vienen", comenta Chuchi, que no quiere que los suyos se relajen y marca el objetivo. "Debemos estar en los puestos altos de la tabla, pero es difícil porque hay equipos muy buenos. Queda mucho y hay que seguir a este nivel porque el segundo está muy cerca y con cualquier tropiezo nos pasan", sentencia.