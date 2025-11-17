Un Suárez Puerta “de récord”: el feudo avilesino, entre los estadios con más media de asistencia de su grupo

La corriente de ilusión generada en la ciudad por el buen momento que vive el Avilés Industrial también repercute en la asistencia en el Román Suárez Puerta. En el encuentro del pasado viernes ante el Arenas de Getxo (0-0), el feudo avilesino congregó a 4.008 espectadores, la cifra más alta en lo que va de temporada.

El día lluvioso y el horario –viernes a las 21:15 horas– no eran los mejores, pero las ganas de ver al Avilés dormir líder pesaban más en la hinchada blanquiazul. También ayudó la promoción que había lanzado el club durante la semana con entradas a un precio reducido, que incitó a más aficionados a acudir al Suárez Puerta, superando con creces la que hasta ahora era la mejor entrada del curso, la vista ante el Talavera de la Reina en la octava jornada (3.422 espectadores).

El buen momento del equipo y el salto de categoría también se ven reflejados en la afluencia al estadio, que este curso supera con claridad las cifras registradas durante su etapa en Segunda Federación. Tras los primeros seis partidos en casa, el Suárez Puerta reúne una media de 3.153 espectadores por encuentro, situándose como el séptimo campo con mayor asistencia en su grupo en Primera Federación.

Buenos resultados ante su afición

Los presentes en el Suárez Puerta se quedaron con las ganas de cantar un gol de los suyos, pero supieron valorar el esfuerzo del equipo y les despidieron con aplausos. Pese al pinchazo ante uno de los peores visitantes de la categoría, el balance en casa en la presente campaña sigue siendo muy positivo. Desde el duro golpe del debut en Primera Federación, en el que los blanquiazules cayeron derrotados ante la Ponferradina (0-3), los de Dani Vidal no han perdido en su estadio. Vencieron al Osasuna Promesas (2-0), al Bilbao Athletic (3-2) y al Arenteiro (1-0) y firmaron las tablas ante el Talavera (1-1) y el Arenas de Getxo (0-0). El próximo encuentro en el Suárez Puerta será ante el Celta Promesas, un rival directo de la zona alta.