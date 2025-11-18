Grandes noticias para los jóvenes atletas asturianos: esta es la medida que implementará la Federación en 2026 y que les hará ahorrarse mucho dinero

Paso importante para las categorías base del atletismo asturiano. A partir del mes de enero de 2026, según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, ningún atleta asturiano tendrá que pagar al acudir con la selección asturiana, una novedad impulsada por el presidente de la Federación Asturiana, Juan Manuel Riesgo Vialás, que comunicará mañana durante la gala del atletismo asturiano que se celebrará en Avilés.

Esta medida era uno de los principales objetivos que se había marcado la actual junta directiva, que comenzó su mandato hace justo un año, y gracias a la implantación del plan de ajuste económico, la situación económica de la Federación Asturiana de Atletismo ha mejorado lo suficiente como para poder ofrecer esta ayuda a todos los atletas asturianos, que desde hace muchos años debían pagarse los costes de desplazamiento y alojamiento en cada torneo al que eran seleccionados por el combinado asturiano. Unos gastos que en ocasiones superaban los 100 o 200 euros por competición.

Con esta importante novedad, que entrará en vigor el próximo mes de enero, se dará por terminado un sistema que llevaba 12 años en funcionamiento. En aquel momento, debido a los problemas económicos de la época, la Federación Asturiana de Atletismo tomó la decisión de cobrar a los atletas que participaban en los campeonatos escolares (categorías sub-16 y sub-18). Una medida con la que la actual junta no estaba de acuerdo y que repercutirá positivamente en las carteras de todos los atletas asturianos.

La gala de atletismo regresa 13 años después

Tras 13 años de ausencia, esta tarde se celebrará la gala del atletismo asturiano en la casa de la cultura de Avilés (18:30 horas). Como mejores atletas asturianos han sido elegidos Manuel Bea, corredora en los 400 metros lisos y Lucía Juan Cantón, atleta asturiana que entrena en León y que fue semifinalista en el Campeonato del Mundo Universitario en la prueba de 800 metros. También se reconocerá a Rubén Velasco Uribe por su trayectoria deportiva y sus muchos años de trabajo a favor del atletismo asturiano.