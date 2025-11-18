Jornada de fiesta y juventud en Mata Jove: así fue la presentación oficial de todas las plantillas del Telecable Hockey

"Para nosotros es un día de fiesta por juntarnos todos en el club y demostrar la fortaleza que tiene este equipo. Queríamos demostrarle a Gijón lo que hacemos durante todo el año", subrayó el director general de Telecable, Fernando Sierra, antes de la multitudinaria presentación de todos los equipos del conjunto gijonés para esta temporada. Más de 200 niños y niñas se dieron cita en el pabellón de Mata Jove para compartir su pasión por el hockey sobre patines y disfrutar de una jornada de convivencia junto a compañeros, familias y miembros del club gijonés.

Jornada de fiesta y juventud en Mata Jove

De uno en uno, desde el prebenjamín hasta el primer equipo, las 22 plantillas del Telecable desfilaron por el pabellón con su equipaciones oficiales y con los aplausos constantes de la grada, en un acto que duró aproximadamente una hora y que terminó con una foto de familia con todos los miembros del club. "Es un signo de alegría porque cada vez son más los jóvenes que juegan al hockey sobre patines. Estamos a tope e, incluso, en algunas categorías tenemos hasta lista de espera", explicó Sierra.

La mayor ovación se la llevó, como no podía ser de otra manera, el primer equipo femenino. Los más pequeños vibraron con la salida de las jugadoras y también varias de las autoridades presentes en Mata Jove se deshicieron en elogios hacia el equipo de Natasha Lee. "Las chicas son un orgullo y unas referentes para nuestra ciudad. El deporte base tiene un buen espejo en el que reflejarse. Gracias por hacernos siempre vibrar", expresó la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, mientras que la viceconsejera de Turismo del Principado, Lara Martínez, destacó la importancia del club, "que sigue poniendo el nombre de Asturias por toda Europa".

Un año más, la principal fortaleza de la entidad es el primer equipo femenino, presente en la OK Liga. Las de Natasha Lee van cuartas en la tabla, muy cerca del liderato. "Estamos en la pomada. El equipo está jugando bien pese a los muchos cambios en la plantilla, y con las gradas llenas, que siempre ayuda", aseguró Fernando Sierra.

El directivo aprovechó para ser ambicioso con los objetivos del conjunto gijonés, con seis Copas de Europa en su palmarés. "Con esta trayectoria que lleva el equipo es difícil escapar de la idea de ganar algo. Peleamos por todos los títulos y esa es una de las grandezas del equipo", y reconoció que hace especial ilusión la Copa de la Reina que se disputará en Gijón en el mes de mayo. Sobre el primer equipo masculino, el objetivo es "la permanencia en bronce".