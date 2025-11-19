La cámara de Pérez, entre lluvia, lobos y montañas: treinta años recogiendo en imágenes sus ascensiones
"Nunca sabes qué te vas a encontrar", afirma José Manuel Pérez, alpinista y fotógrafo
José Manuel Pérez, fotógrafo y alpinista aficionado, participó ayer en la XXI Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" y ofreció una proyección audiovisual muy personal en la sede de la UGT. El valdesano, de 55 años, lleva casi tres décadas subiendo montañas y casi tantas cargando con una cámara, una costumbre que nació, según explica, de su empeño por llevarse "un recuerdo de los momentos y de las luces" que encuentra en la naturaleza.
La sesión, concebida como un viaje visual, comenzó con "una selección de imágenes en blanco y negro tomadas en bosques y montañas de Asturias, Pirineos y Alpes". Después, el público pudo ver fotografías en color centradas en la costa occidental asturiana.
Aficionado a la montaña "desde hace más de treinta años", asegura que ya no sale al monte sin cámara. Confiesa que "muchos de los momentos más especiales llegan en días que a priori parecerían malos". Sostiene que la lluvia "puede regalar luces imposibles" de captar en jornadas despejadas: brumas inesperadas, aperturas fugaces o arcoíris que solo duran segundos.
Entre los recuerdos que conserva hay escenas que "nunca llegué a fotografiar". Una de las que más le marcó fue el encuentro con un lobo, a apenas tres metros de distancia. "Nos quedamos mirándonos unos segundos", cuenta, y no se le pasó por la cabeza levantar la cámara. "La impresión del momento pudo más que el impulso fotográfico", asegura.
El Mont Blanc figura entre las cumbres que ha ascendido. Además de montaña y fotografía, practica carreras de montaña y ciclismo, actividades que también suelen aparecer en sus imágenes. La proyección incluyó obras captadas con su veterana D700, aunque recientemente ha incorporado a su equipo una Z8 "más moderna", con la que ya trabaja.
Pérez, empleado del Ayuntamiento de Valdés, reivindica la fuerza de la naturaleza como inspiración continua. Para él, ninguna salida es igual a la anterior y, por mucho que uno planifique, "nunca se sabe lo que te vas a encontrar".
La agenda de la Semana
- HOY (19:30 horas): Alberto Campa, viajero que ha estado en más de 150 países.
- JUEVES 20 (19:30 horas): Pedro Bartal, especialista en rescate de montaña. Se centrará en los terremotos de Nepal.
- VIERNES 21 (19:30 horas): Jorge Delgado, que mostrará fotografías, libros y materiales del siglo pasado.
