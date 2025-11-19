Manuel Bea y Lucía Juan Cantón, mejores atletas asturianos del año
En la casa de la cultura de Avilés se reunieron los atletas, familiares y personalidades de los principales equipos asturianos de atletismo
13 años después se volvió a celebrar la gala del atletismo asturiano. El lugar elegido fue la Casa de la Cultura de Avilés, donde se reunieron los atletas, familiares y personalidades de los principales equipos asturianos y se galardonó a Manuel Bea y Lucía Juan Cantón como mejores atletas asturianos del año 2025. "Esta temporada cumplí muchos de mis objetivos, algunos que incluso eran sueños hace no mucho, como ser internacional absoluto en el 400 metros lisos o conseguir el récord de Asturias en el 200 metros lisos", expresó Bea.
Por su parte, Lucía Juan Cantón, semifinalista en el Campeonato del Mundo Universitario en la prueba de 800 metros lisos, destacó que "recibir este premio me hizo mucha ilusión desde el primer momento. Ha sido una gran temporada en cuanto a resultados, pero también muy bonita en cuanto a haber vivido experiencias nuevas y haber disfrutado del camino sin ninguna lesión relevante. Ha sido un año que me ha marcado y que me da aún más motivación para lo que viene".
También se reconoció a Rubén Velasco Uribe por su trayectoria deportiva y sus muchos años de trabajo en favor del atletismo asturiano. “El atletismo me da una alegría más por recibir este premio y compruebo que no paso desapercibido para todos los estamentos y para los atletas a los que entreno. Lo agradezco mucho”, confesó Uribe.
