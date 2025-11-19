La pionera iniciativa de un club de fútbol gijonés: “El objetivo es que Asturias sea un epicentro de talento a nivel internacional”

La primera residencia internacional exclusivamente de fútbol femenino ya es una realidad en Asturias y está tarde la “Inter Residence” se presentó de forma oficial ante todos los públicos. Este importante paso forma parte del proyecto del grupo Inter Gijón, que hace más de un año comenzó la construcción de estas instalaciones con el objetivo de atraer talento al Principado.

La academia internacional, ubicada por el camino de Mareo a Granda, está compuesta por ocho apartamentos dobles adosados que, por ahora, podrá acoger a 16 futbolistas. De hecho, ya hay dos futbolistas que comenzarán a vivir en sus instalaciones. Se trata de la portera Alicia Martínez y de la franco-argentina Sol Martini. “La idea es que Asturias sea el epicentro de talento a nivel nacional e internacional y que puedan venir jugadoras de cualquier parte del mundo”, destaca la directora de expansión del Inter Femenino, Laura Amaro.

La ejecutiva subraya “que las chicas tengan su propio espacio es pionero en Asturias”, y recalca que ni los principales clubes de la región, Oviedo y Sporting, disponen de una academia única para mujeres. La estancia mínima son 15 días y el precio asciende hasta los 2100 euros por jugadora. “Queremos que Asturias sea un referente del fútbol nacional. Es a lo que aspiramos”, prosigue Amaro.

Hace escasos meses, el Grupo Inter creó el Interfem, que actualmente es el líder en la Segunda Asturfutfem, la categoría más baja del fútbol femenino regional. “No hemos perdido ningún partido y el crecimiento, tanto en asistencia como en redes sociales, está siendo muy positivo en todos los sentidos”, destaca.