Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se acaba el Mundial de vóley playa para la asturiana Daniela Álvarez y para su compañera Tania Moreno

La pareja canadiense formada por Melissa Humana-Paredes y Brandie Wilkerson, actuales subcampeonas olímpicas, superan a las españolas en dos sets

Daniela Álvarez posa con la bandera de España junto a Tania Moreno

Daniela Álvarez posa con la bandera de España junto a Tania Moreno / D. Á.

Antonio Lorca

Antonio Lorca

Daniela Álvarez y Tania Moreno se despidieron del Mundial de vóley playa que se está disputando en Adelaida (Australia) al caer en octavos de final frente a la pareja canadiense formada por Melissa Humana-Paredes y Brandie Wilkerson, que fueron medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París. De hecho, las canadienses ya dejaron fuera a la pareja española en lo cuartos de final de los Juegos.

En esta ocasión, las canadienses ganaron con claridad a las españolas (21-15 y 21-11). Daniela y Tania habían llegado a los octavos de final invictas, después de un pleno de victorias en la primera fase y una victoria en tres sets en dieciseisavos a las suizas Annique Niederhauser y Leona Kernen (16-21, 21-16 y 15-11). La pareja española partía en el ránking mundial en el puesto número 18.

Daniela y Tania han sido las únicas representantes españolas en este Mundial y siguen dando pasos adelante en su ya larga trayectoria deportiva. Los cuartos de final que lograron en París fueron todo un hito para el vóley playa español, al convertirse en la primera pareja femenina del vóley playa español que logró alcanzar los cuartos de final de unos Juegos Olímpicos. Lo lograron al ganar a las neerlandesas Katia Stam y Raisa Schoon por 2-1 (18-21, 21-19 y 15-13), lo que les sirvió para conseguir un diploma olímpico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
  2. El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
  3. Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett
  4. Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
  5. La ola de frío llega a Asturias: el temporal activa la alerta amarilla y mañana podría nevar a 400 metros
  6. El revolucionario sistema para la movilidad en Oviedo que llevará a los pacientes hasta la puerta del HUCA sin mojarse
  7. Así es el ambicioso proyecto para rehabilitar un edificio emblemático de Oviedo: 30 viviendas, un centro polivalente y espacios para talleres
  8. El repicar más antiguo del mundo se escucha en Oviedo y tiene nombre de rey: las curiosidades de la campana 'Wamba

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La gestión mixta consolida a Madrid como la comunidad con menores tiempos de espera sanitaria

La "Guapura" de ganar el premio Teodoro Cuesta: este es el poeta que se llevó el galardón (dotado con 4.000 euros)

La "Guapura" de ganar el premio Teodoro Cuesta: este es el poeta que se llevó el galardón (dotado con 4.000 euros)

"¿Son un 'sacadinero', nada más?": la sorprendente afirmación del secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias sobre los visados

"¿Son un 'sacadinero', nada más?": la sorprendente afirmación del secretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias sobre los visados

Aterriza por tiempo limitado en Lidl el removedor de comida low cost que ya causó sensación la temporada pasada

Aterriza por tiempo limitado en Lidl el removedor de comida low cost que ya causó sensación la temporada pasada

Invierte en tu paraíso: chalet clásico con potencial a 5 minutos de la playa en Asturias

Invierte en tu paraíso: chalet clásico con potencial a 5 minutos de la playa en Asturias

Se acaba el Mundial de vóley playa para la asturiana Daniela Álvarez y para su compañera Tania Moreno

Se acaba el Mundial de vóley playa para la asturiana Daniela Álvarez y para su compañera Tania Moreno

Las escuelinas de Asturias vuelven a la huelga: las educadoras salen a la calle para exigir mejoras al Gobierno asturiano

Tracking Pixel Contents