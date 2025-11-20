Se acaba el Mundial de vóley playa para la asturiana Daniela Álvarez y para su compañera Tania Moreno

Daniela Álvarez y Tania Moreno se despidieron del Mundial de vóley playa que se está disputando en Adelaida (Australia) al caer en octavos de final frente a la pareja canadiense formada por Melissa Humana-Paredes y Brandie Wilkerson, que fueron medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de París. De hecho, las canadienses ya dejaron fuera a la pareja española en lo cuartos de final de los Juegos.

En esta ocasión, las canadienses ganaron con claridad a las españolas (21-15 y 21-11). Daniela y Tania habían llegado a los octavos de final invictas, después de un pleno de victorias en la primera fase y una victoria en tres sets en dieciseisavos a las suizas Annique Niederhauser y Leona Kernen (16-21, 21-16 y 15-11). La pareja española partía en el ránking mundial en el puesto número 18.

Daniela y Tania han sido las únicas representantes españolas en este Mundial y siguen dando pasos adelante en su ya larga trayectoria deportiva. Los cuartos de final que lograron en París fueron todo un hito para el vóley playa español, al convertirse en la primera pareja femenina del vóley playa español que logró alcanzar los cuartos de final de unos Juegos Olímpicos. Lo lograron al ganar a las neerlandesas Katia Stam y Raisa Schoon por 2-1 (18-21, 21-19 y 15-13), lo que les sirvió para conseguir un diploma olímpico.