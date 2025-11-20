El asturiano Arbidel González y el olayista Mario Méndez, en la lista para el Europeo de natación

Arbidel González, asturiano del Club Natación Barcelona, y Mario Méndez, vigués del Santa Olaya, han sido incluidos en la lista definitiva de componentes del equipo español de natación para el Campeonato de Europa de piscina corta, que está programado entre los días 2 y 7 de diciembre en la localidad polaca de Lublin. El corverano Arbidel González, el mejor nadador actual de la región, acaba de proclamarse campeón de España de 100 y 200 mariposa y logró la mínima europea en esta última prueba, su gran especialidad.

Mario Méndez. / CSNO

Por su parte, Méndez, que entrena en el Centro de Tecnificación de Natación de Málaga, logró tres medallas en el reciente Nacional de Barcelona: un oro en 800 libres y dos platas en 400 y en 1.500. La Federación Española decidirá en próximas fechas el programa concreto de las pruebas y quién participará en cada una.