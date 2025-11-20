El Avilés, ante un final de año lleno de "gallitos": esto es lo que le espera al conjunto blanquiazul (con tres partidos ante candidatos al ascenso)

El Avilés va a sudar todo el turrón que coma en las Navidades antes de llegar a Nochebuena. El cuadro blanquiazul tiene un final de la primera vuelta lleno de gallitos, algo que se incrementa especialmente si se mira el calendario hasta el parón navideño. Los de Dani Vidal se miden este sábado a un Mérida que está entrando de cabeza en la pelea por los puestos de play-off, primera prueba de un fin de año donde tendrán que verse las caras contra tres de los "gallitos" de la categoría, el Tenerife, el Racing de Ferrol y el filial del Celta. No le ha sonreído la suerte a los avilesinos con el final de año.

El Mérida es, si se tiene en cuenta el mes de noviembre, el mejor equipo del grupo 1 de Primera Federación. El cuadro extremeño suma siete de los últimos nueve puntos, un ritmo de puntuación similar al del Avilés. Similar es también la diferencia de goles en ambos casos, aunque los de Fran Beltrán vieron puerta una vez más que los de Dani Vidal. Su buen rendimiento ha hecho que estén a tan solo cuatro puntos del Madrid Castilla, conjunto que marca ahora mismo los puestos de play-off.

Tras superar la prueba en el Estadio Romano, los avilesinos afrontan un reto incluso más complicado, la visita del filial del Celta. El cuadro gallego, que no para de sacar jugadores para el primer equipo celeste, marcha actualmente cuarto, un puesto por debajo del Avilés, aunque tiene los mismos puntos que los asturianos. Posteriormente, los de Dani Vidal tendrá que viajar a Lasesarre, casa del Barakaldo. Cierto es que el cuadro vasco no está en su mejor momento, con dos empates y una derrota en sus últimos tres encuentros, pero todos los pronósticos apuntan a que acabará el año en la zona noble de la tabla. Además, cabe recordar que, en el primer encuentro del técnico catalán a los mandos del Avilés, el conjunto vizcaíno consiguió imponerse por 2-0.

Dos favoritos al ascenso en diciembre

Tras la visita a tierras vascas llegan los encuentros ante los que todo el mundo coloca como grandes favoritos al ascenso a Segunda División, el Tenerife y el Racing de Ferrol. El cuadro charro lleva liderando la Primera Federación desde la segunda jornada, comandado en el banquillo por Álvaro Cervera, mientras que el conjunto ferrolano le sigue los talones en el segundo puesto, a tan solo dos puntos. Con ello el Avilés se iría al parón navideño, para en enero cerrar la primera vuelta ante Pontevedra y Ourense. Prometen ser un final de año muy duro para el Avilés.