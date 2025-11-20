Dani Vidal, antes de medirse al Mérida: "Me da tranquilidad ver que el Avilés ha competido contra todos"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, se prepara para afrontar el tramo de temporada más duro. Los blanquiazules se enfrentan el sábado al Mérida, primera piedra de toque antes de medirse a conjuntos como el Celta Fortuna, Racing de Ferrol o Tenerife. A pesar de la dificultad del calendario, el técnico catalán mostró su tranquilidad al respecto, ya que "el equipo ha competido contra todos". Vidal confirmó, además, que Yasser ya está en los últimos procesos de su recuperación, por lo que podría estar disponible para el próximo encuentro ante el filial celeste.

La semana de trabajo

«Aunque juguemos de sábado la semana pasada nos tocó de viernes, por lo que en ese aspecto todo ha sido normal. No hemos tenido percances, han sido unos días buenos de entrenamiento».

El regreso de Yasser

«Estamos en el mismo punto que cuando parecía que podían regresar Santamaría o Kevin Bautista. Si decidiésemos arriesgar podría estar disponible, pero seguramente vamos a tener cautela con él, para que haga una semana completa de entrenamientos. Ha hecho ejercicios parciales, pero tiene que coger ritmo de competición».

El Mérida

«Con este partido nos quitamos el desplazamiento más largo, que para nosotros es importante. El Mérida es un equipo histórico, que viene haciendo las cosas bien. Ascendieron ya hace varias temporadas y poco a poco están haciéndolo mejor en Primera Federación. Son el cuarto mejor local del grupo, llevan cuatro partidos sin perder con tres victorias y un empate, tienen buenos jugadores… Es un club que tiene muy claro el perfil de jugadores que firma. Les costó arrancar, pero en casa se están haciendo muy fuertes, nos van a poner las cosas muy difíciles».

Planificación de rotaciones

«No es algo en lo que piense. Eso es más para equipos que juegan cada tres días, que lo deben tener más en cuenta. Nosotros vamos semana a semana, pensando en el mejor once para cada partido y sabiendo que necesitamos de nuestras armas en los segundos tiempo».

Un final de año duro

«El Tenerife o el Racing de Ferrol son equipos que están arriba, pero cada semana vemos como equipos de la zona baja consiguen ganar a los de la parte alta de la clasificación. A mí me da tranquilidad ver como el Avilés ha competido contra todos. Hay que tener en cuenta de dónde venimos, siendo un recién ascendido, con mucha gente nueva y con un entrenador nuevo. En los primeros partidos podía haber cierto margen de duda y ahora es verdad que podemos tener un partido malo, pero yo no tengo miedo. Sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles. Pero, sin ir más lejos, el Arenas de Getxo, que era el peor visitante, vino aquí e hicieron un gran partido. Hay que afrontar los partidos de tú a tú, yendo a por los puntos».

Tranquilidad con la situación en la tabla

«Si estuviésemos a tres puntos del descenso habría que gestionar situaciones diferentes a las de ahora, pero aquí nadie se puede relajar. Como entrenador hay que gestionar los momentos del equipo y, evidentemente, la clasificación te hace intervenir de una manera u otra, pero lo que no podemos es relajarnos. Por suerte tengo un equipo responsable, que entrena bien. La exigencia es la misma que cuando estábamos a mitad de tabla».

La mejora defensiva

«Estamos reforzando las cosas que hacemos bien. Hemos tenido porterías a cero, pero aun así hemos hecho cosas a nivel defensivo que estuvieron mal. Antes estábamos en un momento que nos tiraban una canica al área y entraba, ahora la suerte está de nuestro lado. No era algo que me preocupase, porque veía como eran esas ocasiones. El equipo ahora está con más confianza».

Los elegidos en el doble pivote, clave para la mejora atrás

«Ha tenido parte de culpa el apostar por Gete y Adri Gómez, que son de un perfil más defensivo, pero también es cierto que las porterías a cero empezaron con Julio y Eze ante el Ávila, algo que me gusta destacar. Allí el doble pivote fueron Gete y Yasser, y cuando se lesionó Yasser entró Pablo Álvarez. Creo que es algo más colectivo, que involucra a todos. Hemos corregido pequeñas cosas y estoy contento, porque el trabajo se está reflejando en los resultados».