Con hambre y pensando en quedarse mucho tiempo: así llega el nuevo jugador del Círculo Gijón Baloncesto

El domingo, en la pista del líder del grupo Este de Segunda FEB, el Córdoba, hará su debut con la camiseta del Círculo Gijón Baloncesto su nuevo interior, Imru Duke, que viene a cubrir el hueco dejado por Sherif Idris, rescindido hace unas semanas.

Licencia cotonú

El jugador, nacido en Trinidad y Tobago hace 26 años (por lo que tendrá licencia cotonú), asegura que viene "con hambre" y que, aunque ha firmado hasta final de temporada, piensa en establecerse en la ciudad durante un tiempo. "La razón principal de venir es que quiero una nueva oportunidad, busco un sitio para jugar muchos años", señaló en su presentación Duke, que terminó la temporada pasada jugando en el Gandía de Segunda FEB y que estuvo este verano en China jugando unos partidos de exhibición.

Mucha aportación

El entrenador y director deportivo del Círculo, Nacho Galán, asegura que Duke "es justo lo que necesitábamos, un interior que es capaz de anotar, de defender, de ayudarnos en el rebote... un jugador que va a aportar mucho al equipo. Viene con muchas ganas, hablamos hace unas semanas y enseguida llegamos a un acuerdo en los aspectos de contrato, pero él tenía muchas ganas de saber a dónde venía, cómo trabajaba el equipo, cómo era la ciudad... Habló con amigos y todos le hablaron muy bien de la ciudad y del equipo".

Imru Duke, a su llegada a Gijón. / Círculo Gijón Baloncesto

El jugador se incorporó esta semana a los entrenamientos del un equipo pleno de confianza tras lograr el sábado ante el Clavijo la segunda victoria de la temporada. "Desde el primer día nos ha demostrado que quiere ayudarnos y que va a trabajar duro. Es un poco tímido, pero en la pista no lo es, va a ser protagonista", apuntó Nacho Galán en el acto de presentación del jugador en uno de los patrocinadores principales del equipo, La Tonada de La Guía.

Una trayectoria curiosa

La trayectoria de Imru Duke es curiosa. Empezó a jugar al baloncesto muy tarde, a los 19 años, "algo que no es normal", confiesa. Una vez descubierto, Duke pasó por la academia de formación del Zentro Madrid y posteriormente encadenó varias cesiones, incluida una en Lituania, y llegó a apuntarse al draft de la NBA en 2020. La temporada pasada la inició en el Morón, con el que se enfrentó al Alimerka Oviedo Baloncesto, y en el mes de noviembre bajó a Segunda FEB para incorporarse al Gandía, del grupo Oeste. "Esto es un viaje, estoy muy contento de las oportunidades que he tenido, pero siempre miro hacia adelante", comenta el nuevo interior del equipo gijonés, que cree que "el nivel de la liga no está mal, y creo que este grupo, el Este, es más duro".

Capaz de hacer de todo

Galán resume las características del jugador: "puede tirar, jugar uno por uno en el poste bajo, va bien al rebote... es muy versátil en ataque. Y defensivamente es un jugador rápido que puede defender varias posiciones y en los cambios en defensa. Es un chico que puede hacer de todo, no excesivamente especializado en una posición". Duke lo tiene claro: "soy versátil, quiero hacer todo lo que pueda por Gijón, creo que soy un jugador de equipo, me gusta jugar para mis compañeros, soy un facilitador. Simplemente, quiero ser una parte del equipo, haré lo que se me pida".