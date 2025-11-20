Juan Manuel Riesgo Vialás, presidente de la Federación Asturiana de Atletismo: "El concepto de carrera ha cambiado"

Horas antes del regreso de la gala del atletismo asturiano, el presidente de la Federación, Juan Manuel Riesgo Vialás (Avilés, 1991), atiende a LA NUEVA ESPAÑA para repasar la situación que atraviesa este deporte en el Principado. Justo se cumple un año desde su llegada al cargo, convirtiéndose en su momento en el presidente más joven al mando de una federación en todo el panorama nacional. Más de 365 días después, el balance es más que positivo y el futuro, a su juicio, esperanzador.

Cuando entró, ¿qué fue lo primero que entendió que había que cambiar?

Entendía que debíamos modernizar la Federación completamente. Todas funcionan, pero algunas de forma muy arcaica y se trabaja como hace 20 años. La Federación tenía que funcionar como una empresa y moverse más. Por presupuesto y por empleados, esto es algo mucho más grande que una organización de vecinos. Hemos desarrollado mucho la página web y las redes sociales, pero, sobre todo, la organización de competiciones en el calendario.

¿Cómo se encuentra la situación actualmente?

Diría que es muy positiva. Cuando llegué hicimos un plan contable muy fuerte a largo plazo y los resultados ya se empiezan a ver. Para empezar, en este 2026 vamos a volver al Campeonato de España de Federaciones, en el que Asturias llevaba muchos años sin participar por problemas presupuestarios. También estamos trabajando un montón el calendario de rutas y cada vez más carreras quieren unirse. Creo que este va a ser el futuro del atletismo, y que el calendario siga creciendo nos ayudará a generar más recursos.

¿Por qué el atletismo en ruta está en auge?

Ahora está de moda. La mayoría de la gente compite en ruta y ya no tanto en pista porque son entretenidas, no son caras y la gente lo pasa bien. El concepto de carrera ha cambiado para muchas personas en el atletismo. Los primeros van a ganar, pero el resto va a pasarlo bien. Después de la media maratón de Oviedo, la gente compitió y después se fue a Porlier al vermú.

¿Por qué ha ganado enteros respecto a la pista y el cross?

Porque es muy fácil practicarlo. Cualquier persona con unas zapatillas puede salir de casa a correr. Si no entrenas específicamente en pista nunca vas a ser bueno. Esa es la desventaja de otras modalidades.

Los datos lo refuerzan: hubo récord en las medias maratones de Oviedo y Gijón.

El año que viene en Gijón vamos a dar 500 dorsales más. Este año tuvimos 2.500 inscritos y había más de 4.000 peticiones. Ese auge hay que rentabilizarlo y vemos que cada vez más empresas y ayuntamientos también quieren unirse. Durante esos días todos los hoteles estaban ocupados porque la gente viene a pasar el fin de semana y disfrutar.

¿Y el fenómeno de los clubes de "running"?

Cada vez hay más. La gente sale a correr en grupo porque es una nueva forma de socializar. Van a las ocho de la mañana, hacen amigos y ya tienen su grupo de correr, se van los fines de semana a otros lugares a hacer carreras, hacen su entorno… Esto ha cambiado en los últimos años.

Una de las razones es la salud mental.

Antes hablábamos del deporte únicamente de salud física, pero ahora empezamos a hablar de la salud mental. Es un concepto muy importante, y más en Asturias, que somos una de las comunidades autónomas con más suicidios. El deporte ayuda a las personas a liberarse y a sentirse bien en todos los aspectos. Esa nueva mentalidad creo que va a ayudar muchísimo a ese tipo de carreras. Es una realidad que hay muchísima gente a la que el deporte le está salvando de la depresión.

Trece años después recupera la gala de atletismo, ¿por qué?

La gala no es cara y es un momento importante para los atletas, a los que se les reconocen sus logros. Es un acto que le da visibilidad al atletismo asturiano y que fomenta las buenas relaciones con todos los partidos políticos, que estarán presentes en el acto. La Federación no puede estar a palos con las instituciones, una relación cordial nos ayudará a la hora de nuevas carreras.

Está descentralizando muchos campeonatos hacia otras zonas de Asturias.

Asturias es muy grande, aunque la mayoría se concentra en la zona central. El deporte hay que llevarlo a todas las zonas porque el oriente y el occidente son preciosos. Es movilizar campeonatos a una hora, no hay que llevarlos a Francia. Dinamizar el deporte en Asturias es muy interesante para nosotros y restringir el deporte únicamente a Gijón y Oviedo sería muy perjudicial.

¿Cómo está la situación de las mujeres atletas?

Según un estudio que hicimos sobre la pérdida de licencias, el 80% de las mujeres que superan los 15 años dejan la práctica federada de deportes. Creamos una dirección de mujer y deporte para que realmente vean que el deporte es compatible con el estudio. De hecho, es un aliado porque ayuda a liberar tensiones. Además, a veces se ven muy solas porque cuando llegan a esa edad tienen menos compañeras. Eso tenemos que ir trabajándolo y creo que en unos años lo conseguiremos resolver porque la mentalidad de la sociedad ha ido cambiando mucho, por suerte para todos.

Destaque una debilidad del atletismo actual.

Tenemos muchos problemas en lanzamientos y en algunas pruebas técnicas. Los lanzamientos a veces son los grandes olvidados porque es un deporte que solo se puede practicar en la pista y a veces hay pruebas en las que nos cuesta encontrar gente. Desde la Federación estamos trabajando en que tengan más competiciones y, por tanto, más oportunidades.

Este fin de semana hay campeonato de España en Atapuerca. ¿Qué tal el nivel asturiano?

Asturias presenta equipos muy sólidos, pero hay que tener en cuenta que tenemos un millón de habitantes y debemos compararnos con las comunidades de nuestras características, como Cantabria o Extremadura. No se puede competir con Cataluña, Andalucía o Madrid.