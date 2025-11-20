Pepe Rionda, el eterno presidente del Confía Balonmano Base Oviedo, pasa el testigo a Heriberto Fernández, “Caco”

Si hay un rostro al que ha estado asociado desde su fundación el Confía Base Oviedo ese es el de Pepe Rionda, su presidente hasta hoy, cuando ha anunciado que deja el cargo y le cede el testigo a Heriberto Fernández, “Caco”, su mano derecha desde hace bastantes años. Siempre presente, dispuesto a todo por su club, Rionda deja a sus 80 años la presidencia de un club que le ha emocionado tanto por los éxitos de la cantera, como por los del primer equipo o, en los últimos tiempos, por la creación y crecimiento de un equipo inclusivo junto a la Fundación Vinjoy.

LNE / A.D.

La cantera, la base de todo

Pepe Rionda fue, junto a Paco Álvarez, José Villa y Fernando Pastor, los fundadores en 1993 de un club que tenía como principal objetivo dar la posibilidad a los más jóvenes de practicar el balonmano. Tan claro lo tenían que lo incluyeron en el nombre, Xuntura Base Oviedo. Rionda siempre ha defendido que el sentido del club estaba en la cantera y por esa razón le ilusiona tanto el proyecto que comenzaron esta temporada, compitiendo en División de Honor Plata con una amplia mayoría de jugadores asturianos.

La base, la cantera, sigue siendo la razón de ser de una entidad que se ha desarrollado en el pabellón de Vallobín y de la que han salido jugadores como Nacho Huerta, Maxi Cancio o Javier Borragán. Algunos de ellos, como Huerta y Cancio, volvieron al club ya en el tramo final de sus carreras para ayudarlo a que su primer equipo fuera creciendo deportivamente.

Su paso por el Balonmano Naranco

Antes de fundar el Base Oviedo, Rionda colaboró en el histórico Balonmano Naranco, del que fue delegado durante muchos años, “con cuatro presidentes diferentes”, rememoraba el ya expresidente en una entrevista con LA NUEVA ESPAÑA.

El regreso a Plata

En estos momentos, además de su proyecto de cantera, el Base Oviedo es el equipo que, en categoría masculina, compite a un nivel más alto, en División de Honor Plata, categoría que han recuperado esta temporada después de un descenso que anuló el Tribunal Administrativo del Deporte por una supuesta alineación indebida en un partido entre los dos equipos de Alicante que acabó perjudicando a los de Vallobín.

Su mano derecha, nuevo presidente

Uno de los colaboradores más cercanos que ha tenido Pepe Rionda es precisamente Heriberto Fernández, “Caco”, que ejerció de director deportivo hasta hace un par de años y que pasa a ser el nuevo presidente del club. Caco es todo un referente del balonmano ovetense, siendo jugador del histórico Balonmano Naranco, del que fue capitán en su última temporada en la Liga Asobal.

Caco se sumó a la estructura del Base Oviedo nada más retirarse como jugador de balonmano y se fue convirtiendo en una de sus piezas importantes.