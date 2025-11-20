El rey estrena palacio: La Guía se llena de orgullo grupista con más de 3.400 deportistas

Pocas veces se ve el Palacio de Deportes de La Guía tan lleno como en la tarde de este jueves para acoger la presentación de las secciones del Grupo Covadonga. La instalación municipal albergó por primera vez el acto más multitudinario del club más grande de Gijón, que presumió de 30 secciones deportivas y culturales, con más de 3.400 licencias, y de sus valores de formación y superación personal.

EN IMÁGENES: Así ha sido la presentación de las secciones del Grupo Covadonga / Juan Plaza / G. C.

Cuidada puesta en escena

Una cuidada puesta en escena envolvió la pista central del palacio. Cámara, luces y mucha, mucha acción. Primero, los discursos institucionales del concejal de Deportes, Jorge Pañeda, y del presidente del Grupo, Joaquín Miranda. A continuación, el desfile de cada una de las secciones. Y para terminar, el "Asturias Patria Querida" entonado por el Orfeón grupista y coreado por los miles de asistentes, antes de que los deportistas disfrutaran de unos minutos de ocio con música más movida.

Un Jorge Pañeda emocionado

Emocionado se vio a Jorge Pañeda, que se presentó en su doble condición de presidente del Patronato Deportivo Municipal y grupista. "Esto va mucho más allá de un acto institucional, para mí es un momento profundamente personal", indicó el concejal durante su discurso, en el que subrayó el paralelismo entre su vida en el organismo municipal y en la entidad deportiva privada: "En el Patronato empecé de monitor y en el Grupo renovando carnés, cuando todavía ponían el sello para renovar. Ese ascenso desde la base hasta la responsabilidad es mi historia y la del propio Grupo, hemos aprendido que nada se construye de la noche a la mañana. Celebremos la historia que hemos construido juntos y, sobre todo, la que aún queda por escribir. Levantemos las miradas y sigamos trabajando codo a codo, con la fuerza de saber que pertenecemos a algo muy especial", animó Pañeda.

Representación del corazón grupista

Le tomó el relevo Joaquín Miranda, el presidente grupista, que dijo del acto del Palacio que "más que un desfile es la representación viva del corazón del Grupo, de su pulso diario, de todo lo que nos hace sentirnos orgullosos. Hacéis posible que el nombre del Grupo esté vinculado siempre a la excelencia; a lo deportivo, a lo social y, sobre todo, a lo humano". El dirigente grupista dedicó buena parte de su intervención a agradecer la labor de autoridades, patrocinadores, familias, técnicos y empleados, "pilar fundamental de esta gran comunidad que educa y forma desde el deporte". Para terminar, pidió un fuerte aplauso "para todos los que hacen que el Grupo sea el mejor club deportivo de España y de Europa. ¡Vamos, Grupo!".

Un largo desfile

Minutos, muchos minutos pasaron hasta que las gradas se vaciaron de deportistas y se llenó la pista. Las secciones fueron desfilando al modo olímpico, con abanderado incluido, para ir colocándose en el sitio asignado, mientras el conductor del acto desglosaba sus hitos. Fue una celebración intensa pero prolongada, culminada con una cerrada ovación con el himno de Asturias.