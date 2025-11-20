Ni roja ni amarilla: surge la tarjeta negra en Asturias para evitar los insultos y la discriminación
La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha aprobado incluir esta tercera cartulina, que “sancionará conductas contrarias a los valores del deporte”
La tarjeta negra ya es una realidad en Asturias en el deporte escolar. Así lo ha aprobado la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte tras la reunión de la comisión organizadora autonómica, de la que forman parte las federaciones y coordinadores de zona, con el objetivo de “crear un entorno deportivo seguro, inclusivo y libre de violencia” para todos los menores que participan en los Juegos Deportivos del Principado.
Esta tarjeta negra, una gran novedad en el fútbol formativo, sancionará conductas contrarias a los valores del deporte, como insultos, amenazas, violencia verbal o discriminación, y las federaciones deberán incluir estas infracciones y el régimen sancionador en sus normativas. “El deporte asturiano debe ser un espacio de convivencia y valores, donde los niños y niñas practiquen actividad física en condiciones de protección y bienestar”, ha señalado la consejera, Vanessa Gutiérrez.
También entrarán en vigor las actas de calificación
Esta será la principal novedad, pero no la única. En la reunión también se han aprobado las actas de calificación, por la que cada entrenador deberá valorar la actitud del equipo rival, el comportamiento de los deportistas, la actuación arbitral y la conducta de la afición (de 0 a 5 puntos). Con todos estos datos, se elaborará una clasificación de deportividad y se premiará al final de la temporada al mejor centro educativo, club y federación.
