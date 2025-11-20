Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni roja ni amarilla: surge la tarjeta negra en Asturias para evitar los insultos y la discriminación

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha aprobado incluir esta tercera cartulina, que “sancionará conductas contrarias a los valores del deporte”

Fútbol de tercera federación, CEARES - COVADONGA

Fútbol de tercera federación, CEARES - COVADONGA / Ángel González / LNE

Javi Viso

Javi Viso

La tarjeta negra ya es una realidad en Asturias en el deporte escolar. Así lo ha aprobado la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte tras la reunión de la comisión organizadora autonómica, de la que forman parte las federaciones y coordinadores de zona, con el objetivo de “crear un entorno deportivo seguro, inclusivo y libre de violencia” para todos los menores que participan en los Juegos Deportivos del Principado. 

Esta tarjeta negra, una gran novedad en el fútbol formativo, sancionará conductas contrarias a los valores del deporte, como insultos, amenazas, violencia verbal o discriminación, y las federaciones deberán incluir estas infracciones y el régimen sancionador en sus normativas. “El deporte asturiano debe ser un espacio de convivencia y valores, donde los niños y niñas practiquen actividad física en condiciones de protección y bienestar”, ha señalado la consejera, Vanessa Gutiérrez.

También entrarán en vigor las actas de calificación

Esta será la principal novedad, pero no la única. En la reunión también se han aprobado las actas de calificación, por la que cada entrenador deberá valorar la actitud del equipo rival, el comportamiento de los deportistas, la actuación arbitral y la conducta de la afición (de 0 a 5 puntos). Con todos estos datos, se elaborará una clasificación de deportividad y se premiará al final de la temporada al mejor centro educativo, club y federación. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión vuelca en una calle de Oviedo, deja un trabajador herido y destroza un portal: 'Estábamos durmiendo cuando oímos un ruido muy fuerte
  2. El mercadillo navideño 'más bonito de Asturias' donde disfrutar de puestos de castañas: un sinfín de luces, atracciones para los niños y música
  3. Atención conductores: cortes de tráfico en La Corredoria este domingo por la celebración de la Carrera de Síndrome de Rett
  4. Pisos, un gran parque y un aparcamiento: el plan para remodelar uno de los principales accesos a Avilés
  5. La ola de frío llega a Asturias: el temporal activa la alerta amarilla y mañana podría nevar a 400 metros
  6. Así es el ambicioso proyecto para rehabilitar un edificio emblemático de Oviedo: 30 viviendas, un centro polivalente y espacios para talleres
  7. El repicar más antiguo del mundo se escucha en Oviedo y tiene nombre de rey: las curiosidades de la campana 'Wamba
  8. Momentos de alta tensión durante la actuación de las fuerzas de seguridad contra los manteros en Cangas de Onís

Música y danza en Oviedo en favor de las personas con parálisis cerebral

Música y danza en Oviedo en favor de las personas con parálisis cerebral

Mónica Blanco inaugura un espacio comercial de diseño del hogar en Gijón

Mónica Blanco inaugura un espacio comercial de diseño del hogar en Gijón

La investigación por el oso hallado muerto en Degaña llega al Juzgado de Cangas del Narcea

La investigación por el oso hallado muerto en Degaña llega al Juzgado de Cangas del Narcea

Éxito del Trail Tierras Pésicas en Cangas del Narcea: las diferentes pruebas reunieron a 600 corredores y estrenó una modalidad nocturna

Éxito del Trail Tierras Pésicas en Cangas del Narcea: las diferentes pruebas reunieron a 600 corredores y estrenó una modalidad nocturna

El Gobierno reclamará judicialmente el archivo de Franco "para que todo el mundo pueda documentar la represión"

El Gobierno reclamará judicialmente el archivo de Franco "para que todo el mundo pueda documentar la represión"

El Gobierno eleva la subida salarial para los funcionarios hasta el 11% para 2025-2028

El Gobierno eleva la subida salarial para los funcionarios hasta el 11% para 2025-2028

El PSOE alerta de que Oviedo perdió 10,24 millones de euros en fondos europeos en los dos últimos años : "La capital de Asturias no se puede permitir esta situación"

El PSOE alerta de que Oviedo perdió 10,24 millones de euros en fondos europeos en los dos últimos años : "La capital de Asturias no se puede permitir esta situación"
Tracking Pixel Contents