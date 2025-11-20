Todo sonrisas en el Santa Olaya tras el Nacional de piscina corta: "Salieron muchas cositas bien que no esperábamos que salieran tan pronto"

Las sonrisas abundan más de lo habitual estos días en las piscinas del Santa Olaya. El buen resultado obtenido por los nadadores del club fabril en el reciente Campeonato de España de piscina corta, celebrado en Barcelona, ha inundado de optimismo a la entidad, que afrontaba un primer examen con un equipo rejuvenecido y que había perdido a alguna de sus piezas más destacadas. Pese a ello, los deportistas del Oly lograron cuatro medallas, un par de récords absolutos de Asturias, un buen puñado de récords de edades y 41 mejores marcas del club. "Salieron muchas cositas bien que no esperábamos que salieran tan pronto", admite Antonio Polo, director técnico de la sección de natación del Santa Olaya.

La joya de la corona olayista es el vigués Mario Méndez, que entrena con el grupo de fondo de la Española en el Centro de Tecnificación de Málaga. Méndez logró un oro en 800 libres y dos platas, en 400 y 1.500. Para la primera y la tercera también logró la mínima requerida para el Europeo, para el que está convocado.

Mario era un valor seguro. Menos claro estaba el rendimiento de María Zornoza, aunque su evolución hacía indicar que la gijonesa de 17 años iba a estar en los puestos punteros. Su medalla de bronce en 50 mariposa fue muy celebrada. "Iba con mentalidad de bajar marcas personales, no de medalla, pero a medida que avanzaba el campeonato me di cuenta de que iba muy bien. El primer día logré una final en los 100 braza; el segundo hice estilos con los mejores de España, y bajé marca, y al día siguiente saqué medalla. Esto me demuestra que puedo estar con los mejores. El trabajo que hacen los dos entrenadores, Jero en el Centro de Alto Rendimiento y Polo en el Santa Olaya", indica la gijonesa en la piscina del club.

María Zornoza, con su medalla en el Nacional de piscina corta de Barcelona. / CNSO

Además, Zornoza destaca que "a nivel de sensaciones me lo he pasado muy bien, he notado mucho el apoyo de los compañeros, hemos tenido muy buenas marcas y ha sido un paso más y mucha experiencia". Y un aprendizaje también para ella del que espera sacar rédito ya en la inminente Copa Asturias, que se celebra este fin de semana en el Grupo: "A nivel táctico pude haber planteado mejor la prueba de la tarde".

Pero no solo de medallas vive el Santa Olaya. Antonio Polo está especialmente satisfecho del récord de Asturias de 16 años de 50 mariposa que batió la junior Natalia Labés, mejorando la marca en poder de Merche Peris, "una referencia a nivel técnico y de marcas". Óscar Saura hizo lo propio y fue séptimo de España.

Los resultados de Barcelona animan al conjunto olayista a esforzarse aún más en su rutina de entrenamientos. Polo tiene claro que el objetivo es "acercarse lo máximo posible a los resultados de la temporada pasada, ya que tenemos un equipo un poquito más joven, con mucha gente de la cantera, y hemos perdido alguna pieza importante de nadadores absolutos".

Un punto de apoyo para preparar el siguiente gran objetivo del club, la Copa de España de diciembre en Pontevedra.