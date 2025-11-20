Una vuelta al mundo con parada en Groenlandia: los secretos para viajar de Alberto Campa, presente en más de 250 países y territorios

La tercera jornada de la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" tuvo como protagonista a Alberto Campa. El sierense, declarado "Viajero del año" en 2023, ha viajado por todas las partes del mundo y, a sus 52 años, ya ha estado en 250 países y territorios. Ayer, en la sede de la UGT de Oviedo, Campa presentó la proyección "Groenlandia y un paseo por el ártico", que se centró en la segunda isla más grande del mundo, solo superada por Australia.

Durante la ponencia, a través de una exposición fotográfica, el sierense explicó cómo es la vida en el Ártico y cómo afrontan sus habitantes el tremendo frío que se vive durante todo el año. "A través de estas fotos quiero que la gente de la sala viaje conmigo", explicó. Campa también compartió pequeños vídeos de cómo es aterrizar en el Ártico y del estilo de vida de aquellos que viven tan cerca del Polo Norte. Incluso mostró vídeos inéditos de una tribu nómada del Ártico ruso conocida como los nenets, con la que convivió durante una semana. "Ver a esa gente desmontar tiendas, coger a los niños y montarse en los renos para moverse por el Ártico es de lo más espectacular", cuenta.

De Groenlandia, Campa destaca que "es cuatro veces España y casi el 80% es masa de hielo", y comenta que, en caso de derretirse, "el nivel del mar aumentaría siete metros y se inundarían muchas ciudades". Uno de los aspectos que más le sorprendieron al viajero es la vida cambiante de sus habitantes –apenas unos 60.000– que se vuelve más alegres cuando llega la primavera y el verano, cuando los puertos se descongelan y se puede ir navegando por sitios que Campa calificó como "espectaculares". "Lo más bonito seguramente sea los colores de las casas, que rompen con el frío invierno de la Antártida".

Su primer viaje fue en 1981 y, desde entonces, ha estado en más de 250 países y territorios. Campa hace especial hincapié en este último término, porque no todos los lugares en los que estuvo se consideran países oficiales. Y un ejemplo es Groenlandia, que depende de Dinamarca, u otros casos como Taiwán o Kosovo. "Son países mucho más interesantes que otros pequeños como Mónaco".

Aprovechando su experiencia, Campa ofrece consejos de cómo viajar de forma "low cost" y de cómo poder estirar su estancia en el extranjero. "El secreto es renunciar a todo tipo de lujos para vivir de una forma más austera", afirma. El sierense ha dormido en cualquier sitio, desde playas hasta en cementerios, pasando por el suelo de casas de vecinos amables que le dieron cobijo. "Si por cada viaje pagase 1.000 o 2.000 euros… tendría que ser millonario", prosigue. "Cuando duermo en la playa, me levanto y tengo la mejor zona de baño del mundo: el océano. Me bañaba a las cinco de la mañana rodeado de tortugas verdes, eso es mágico. Hay que poner el viaje por encima de la comodidad", sentencia.

Pero con lo que se queda el asturiano es con la experiencia. "Viajar es ir a todas las universidades a la vez y estudiar todas las carreras juntas porque acabas sabiendo de todas las cosas. Te hace más sabio", finaliza.