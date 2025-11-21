El centurión del Romano José Fouto que lleva siete goles y amenaza al Avilés: el análisis del próximo rival blanquiazul, el Mérida

Viene de sumar siete de los últimos nueve puntos en juego. Esa es la carta de presentación de un Mérida al alza, rival al que visita el Avilés Industrial en el Romano José Fouto (sábado, 16.15 horas). Además, su cosecha ha sido ante rivales de buen cartel, como el Guadalajara o el Madrid Castilla, al que le metió un 3-0. Tras un mal inicio de campaña, fruto de todos los cambios que se hicieron en la plantilla, el conjunto extremeño ha empezado a ir para arriba y, de hecho, está empezando a coquetear con los puestos de play-off. El Avilés arranca su "Gamoniteiru’ particular con la visita más lejana de toda la campaña ante un equipo que promete ponerle las cosas muy complicadas. Eso sí, hay grietas por las que colarse y seguir llevándose valiosos puntos al zurrón antes de medirse a equipos como el Celta Fortuna, el Tenerife o el Racing de Ferrol.

El máximo goleador

Lo primero que destaca cuando echas una ojeada al Mérida es su delantero centro, Álvaro García. Siete dianas lleva en lo que llevamos de campaña, además de anotar otra más en Copa del Rey. En los últimos cuatro encuentros ha mojado en dos de ellos y ha repartido una asistencia. Fogueado en la cantera del Racing de Santander, Raúl Rubio, ariete blanquiazul, le conoce a la perfección, ya que el año pasado, cuando el cántabro anotó 17 goles, ambos compartían equipo. El maño tendrá que darle consejos a Babin y Borja Granero para poder frenarle.

Su "play-maker"

Gran parte de las jugadas ofensivas del Mérida pasan siempre por las mismas botas, las de Carlos Doncel. Aunque juega caído a la banda derecha, el catalán, formado en canteras como la Damm o la del Espanyol, es el encargado de gestionar de llevar el tempo de los encuentros. Para el Avilés será clave que tanto Adri Gómez como Gete estén muy pendientes a su espalda, para que el mediapunta no pueda colarse por ahí.

Los jugadores del Mérida celebran el gol ante el Pontevedra / @Merida_AD

Los saques de banda

Puede parecer una tontería, pero los saques de banda es una de las claves de este Mérida. Por suerte para los intereses blanquiazules, su mejor sacador, Vergés, vio una cartulina roja en su anterior encuentro ante el Pontevedra. El Brentford, club de la Premier League que se ha hecho con gran parte del accionariado, es un equipo que hace mucho daño en ese tipo de acciones, y es algo que han querido trasladar a tierras extremeñas. Por ello, cuando el Mérida saca de banda cerca del área rival, es prácticamente como poner un córner.

Una zaga con seis hombres

Puede parecer una exageración, pero lo cierto es que, cuando el Mérida pierde la pelota, monta una línea de seis jugadores en defensa que tapa cualquier opción de poder jugar por dentro. Sus dos pivote se acoplan a los lados de los centrales, montando esa zaga de seis que es muy difícil de superar. Los que tienen más libertad para saltar son los dos laterales, que, cuando el cuadro extremeño pasa a defender más cerca de su área, son los que saltan a morder al rival. Por delante se quedan el ariete y los tres mediapuntas, tapando líneas de pase. El jugador que actúe como diez, ya sea Cayarga, Santamaría o Kevin Bautista, va a tener que estar especialmente fino para encontrar los espacios en los que hacer daño.