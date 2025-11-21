La San Silvestre de Gijón, más multitudinaria que nunca, se amplía en 200 dorsales

Se inicia la cuenta atrás para la San Silvestre de Gijón, la carrera de fin de año más multitudinaria de Asturias que este 2025 se amplía aún más, con 200 nuevos dorsales para llegar a un total de 7.400. De ellos, 5.200 están previstos para la prueba grande y 2.000 para las de menores. La cita deportiva y lúdica fue presentada en el Ayuntamiento en un acto conducido por el concejal de Deportes, Jorge Pañeda, al que acudieron representantes de la organización, de los patrocinadores y dos de los atletas que más huella han dejado recientemente en la San Silvestre local, Isabel Barreiro y Rubén Marqués.

Inscripciones on line

Las inscripciones se pueden hacer on line y la recogida de los dorsales se ha programado en el módulo cubierto de la pista de atletismo de Las Mestas el día 30 de diciembre, de 12 a 14 y de 17.30 a 21 horas, y el propio día 31, de 10 a 13 horas. Rubén Velasco Uribelarrea, conocido popularmente como Rubén Uribe, uno de los principales promotores de la carrera desde el Gijón Atletismo, avisa de que "el año pasado se acabaron muy rápido, aunque el plazo era hasta el día 28. Es una prueba muy clásica del calendario asturiano y si hubiera más plazas igual se llenaban también". El coste de las inscripciones es de 6 euros para los adultos y de 3 euros para los niños.

Tres recorridos diferentes

Habrá tres recorridos distintos. Para los sub-10, uno de 200 metros con salida en el Náutico; para los sub-12, otro con salida en la escalera 8. Los sub-14 y sub-16 saldrán en la Avenida de Castilla, como sucede con la prueba absoluta, pero realizarán un único camino por el Muro hasta la Antigua Pescadería, cubriendo 2.000 metros. Las categorías inferiores iniciarán sus salidas a las 16 horas. A las cinco de la tarde está fijado el inicio de la prueba grande, con 6.000 metros y su habitual recorrido por las calles de la ciudad hasta terminar también delante de la Antigua Pescadería. Habrá dos categorías de veteranos, de 35 a 49 años y de 50 en adelante.

Ambiente y esfuerzo

"Se trata de una de las carreras más especiales del año, en un ambiente muy festivo que se puede vivir con la familia, los amigos, los compañeros de trabajo... incluso solo", manifestó Jorge Pañeda, que agradeció la labor de los patrocinadores, de los organizadores y en especial de Guillermo Villanueva, "alma mater de todas las carreras de Gijón. Si esto fuera una empresa privada no tendríamos dinero para pagarle por las horas, el cariño y la pasión". Unas palabras a las que siguió un fuerte aplauso para Villanueva, presente en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón. Rubén Uribe, por su parte, admitió que le gusta ver "a una cantidad de gente importante, cada vez hay más interesados en participar y esperemos que ayude un poco el tiempo". A Carmen Coto, directora de Personas & Cultura de Total Energies, le hace "especial ilusión poder participar en esta carrera porque pone el broche perfecto a nuestro calendario de carreras de todo el año y además es en nuestra casa, Asturias".

Una carrera especial

Isabel Barreiro, una de las atletas punteras de la región, también hizo un hueco en su agenda para acudir a la presentación de la 56ª San Silvestre de Gijón, mientras ultima su preparación para el Campeonato de España de cross que se celebra el domingo 23 en Atapuerca, en el que puede obtener billete para el Europeo del 14 de diciembre en el Algarve. "Llevo corriendo desde que soy muy pequeña, la primera vez tenía 6 o 7 años, y siempre que me preguntan por un carrera especial digo la San Silvestre de Gijón. A día de hoy tengo pocas opciones de correr en Asturias y sobre todo en Gijón, y es la que más me presta del año porque tengo a todos los familiares que vienen a verme, algún año también corrieron mi madre, mis tíos...". Barreiro admite que no tiene garantizada su presencia en la prueba del 31 de diciembre porque para entonces puede estar clasificada para el Mundial de cross de enero. "Si me clasifico tendré que pedir permiso, lloraré un poco a la federación", dijo la gijonesa entre sonrisas mientras se alegra de haber podido hacer una buena preparación después de dos años de lesiones recurrentes.