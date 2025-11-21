La Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" trae las memorias de un rescate en Nepal

Pedro Partal (Granada, 1968) fue el protagonista en la cuarta ponencia de la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo". El andaluz, especialista en rescate de montaña, expuso una proyección llamada "Nepal 2015", que trata los terremotos devastadores ocurridos en 2015 que acabaron con la vida de más de 9.000 personas.

Ayudando en la zona cero

Partal fue uno de los seleccionados para ayudar en la zona cero del país asiático y tratar de rescatar a los españoles de la zona, entre los que había varios avilesinos. "Cuando me llamaron dije rotundamente que sí. No tenía compromisos familiares y sociales, que son cosas que tienes que consultar, y en apenas una hora ya estaba saliendo hacia la T4 de Madrid", comentó.

En la sede de la UGT de Oviedo, el lugar donde se está desarrollando la Semana de Montañismo, el andaluz proyectó un documental de 53 minutos en el que sacó a relucir las imágenes que captó su cámara de vídeo durante las labores de rescate en la zona de Langtang en el mes de mayo y de cuando volvió meses después con el proyecto humanitario para ayudar a los supervivientes.

Buscando "cualquier indicio"

"Intentábamos encontrar cualquier indicio que nos diera pistas sobre el paradero de los montañeros: tickets de la compra, bolsas o mochilas de marcas reconocidas a nivel europeo, pero todo estaba muy esparcido y la zona totalmente devastada", recordó. "La fuerza de la onda expansiva dobló árboles, tumbó las casas y de todo, pero hicimos un trabajo muy coordinado".

Aprovechando la ocasión, Partal también ofreció las claves para realizar un buen rescate, sobre todo en los casos de montaña. "Lo fundamental es que sepamos el lugar en el que está, incluso por encima de lo que le ha pasado. Si te lo está contando y se corta la llamada, por mucho que sepa lo que le ocurre, si no sé el lugar…", y explicó algunos de los peligros que tienen que ver con terremotos, volcanes o deslizamientos en la naturaleza. "La montaña a nivel geológico está muy viva", subrayó.

Cinco años en los Picos de Europa

Anteriormente, el andaluz estuvo destinado cinco años en la zona de los Picos de Europa, por lo que conoce bien el territorio del Principado. "En Asturias siempre hay esa cultura montañera y está muy arraigada", confesó, a la vez que trató de ofrecer ciertos consejos para evitar cualquier tipo de accidente y tener que movilizar un equipo de rescate. "Hay que hacer una breve planificación teniendo como referencia siempre el horario de vuelta, la hora de salida no es importante", comentó mientras explicaba que "el regreso tiene que ser en el mismo tiempo que el que has empleado en llegar, aunque sea cuesta abajo. Si sales a las 12 y quieres estar a las 2, pues tienes que volverte a la una".

Despedida con homenaje

Esta tarde se pondrá el broche de oro a la XXI Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" con Jorge Delgado, pero antes habrá un emotivo homenaje al último ponente del año pasado, Carlos Suárez, que falleció el pasado mes de abril.

La agenda de la semana

HOY (19:30 horas): Hablará Jorge Delgado, que mostrará fotografías, libros y materiales del siglo pasado.