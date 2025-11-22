El ADBA visita León y el Siroko Gijón se desplaza a Manresa
El Abril ADBA Sanfer visita hoy a León(20.30 horas), en una salida exigente ante el tercer clasificado. Por su parte, el Siroko Gijón visita al Manresa (mañana, 12 horas)en un partido clave en el que necesita ganar para no quedar anclado en la cola. Recupera a Merissah Russell, que jugó la ventana FIBA con Canadá.
