El Alimerka Oviedo Baloncesto coloca al Palacio de los Deportes en la élite de la Primera FEB

El Alimerka Oviedo Baloncesto recibe hoy (19:00 horas) al Hestia Menorca en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Es el cuarto partido que disputa el equipo asturiano en casa en lo que va de temporada en Primera FEB y si hay una conclusión que se puede sacar en este inicio de temporada es que el club carbayón ha conseguido atraer al aficionado al nuevo y reformado recinto deportivo de la capital del Principado.

EN IMÁGENES | El Alimerka roza el lleno en su estreno en el palacio de los Deportes / Luisma Murias

4.688 espectadores por partido

Cuando se han disputado ocho jornadas de Liga (el Alimerka ha ganado tres partidos y ha perdido cinco), el equipo de Oviedo recibe a una media de 4.688 espectadores, según los datos recogidos en las actas de los partidos (corregida la asistencia en el partido frente al Obradoiro, que se reflejó mal en el acta). Estas cifras colocan al equipo que entrena Javi Rodríguez como el cuarto que más gente lleva a sus partidos de casa. Tan solo le superan el Súper Agropal Palencia (5.033), el Movistar Estudiantes (5.014), aunque en este caso le penalizó disputar un partido en el polideportivo de Magariños, y el Leyma Coruña (4.803). Todos ellos equipos con pasado en la Liga ACB. Sigue al OCB el Monbus Obradoiro (4.035), siendo estos cinco los únicos equipos que llevan a más de 4.000 personas a cada partido de Liga.

El resto de equipos, por debajo de los 3.500

A continuación está el Flexicar Fuenlabrada (3.490), el Ourense (2.540), el HLA Alicante (2.450), el Hestia Menorca (1.943), el Grupo Ureta Tizona Burgos (1.931), el Fibwi Palma (1.850), el Inveready Gipuzkoa (1.825), el Grupo Caesa Seguros Cartagena (1.674), el Palmer Mallorca Palma (1.600), el Alega Cantabria (1.499), el Caja Rural Zamora (1.425) y el Melilla, donde acuden un promedio cercano a los 500 espectadores.

A. Lorca

Se esperan de nuevo más de 4.000 personas ante Menorca

El partido que va a disputar esta tarde el Alimerka Oviedo ante el Hestia Menorca parece que va a dar continuidad a esas cifras positivas en cuanto a asistencia al Palacio de los Deportes. El club azul, que hizo una promoción vendiendo entradas a 10 euros para este encuentro, anunció que ha tenido que abrir el anillo superior, por lo que se espera que de nuevo se superen los 4.000 espectadores.

Regreso a casa tras dos desplazamientos

El equipo de Oviedo encadena dos desplazamientos seguidos, la victoria ante el Flexicar Fuenlabrada y la derrota ante el Palencia, y en los tres partidos que ha jugado en el Palacio tan solo ha podido ganar el que le enfrentó al Tizona Burgos. Los otros dos, ante dos de los favoritos al ascenso, el Movistar Estudiantes y el Monbus Obradoiro, los perdió. Hoy, ante más de 4.000 personas, buscarán la segunda.

Un rival muy complicado

Jalen Cone, Spencer Littleson, Thaddus McFadden, Fernando Zurbriggen, Adams Sola, Edgar Vicedo y Víctor Arteaga, entre otros, son argumentos de sobra para valorar como muy complicado el rival, el Hestia Menorca, al que se mide hoy (19:00 horas) el Alimerka Oviedo en el Palacio de los Deportes. Es cierto que el equipo de Javier Zamora solo ha ganado dos de sus ocho partidos, pero también lo es que se ha ido reforzando y que sus últimas y destacadas incorporaciones han tenido tiempo para acoplarse de cara al partido de hoy en el Palacio.