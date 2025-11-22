El análisis de Dani Vidal de la derrota del Avilés ante el Mérida: "Con más eficacia nos llevaríamos un punto"

Dani Vidal, entrenador del Avilés, quiso destacar la actuación de su equipo ante el Mérida y aseguró que, de haber tenido más eficacia de cara a puerto, "nos hubiesemos llevado un punto". Además, justificó el segundo tanto por la diferencia de centímetros entre los zagueros blanquiazules y el ataque extremeño.

El inicio del encuentro

"Hemos hecho el mejor inicio de los tres o cuatro últimos partidos, teniendo dos situaciones claras de gol. Ellos, en la primera que tienen, hacen una acción bien trenzada. Adri Gómez llegó bien, pero con un contacto lo limpiaron. El equipo no le perdió la cara al partido, creo que lo más justo al descanso hubiera sido un empate, pero sabemos que esto va de eficacia, no de oportunidades. Ello, en eso, estuvieron mejor. Sabíamos que el Mérida es un equipo potente en los saques de esquina y, con los cambios de los dos equipos, la diferencia de altura se acentuó más. Con el 2-0 fuimos de cabeza al ataque, el equipo compitió hasta el final y gracias a ello conseguimos recortas distancia. En la última jugada tuvimos un tiro de Isi. Si hubiésemos estado más eficaces nos hubiésemos llevado un punto, por juego creo que era lo mínimo que merecíamos".

La acción del primer gol

"Es una acción desde la banda izquierda que, prácticamente sin mirar, conectan con el punta. Su jugador descarga muy bien con el acoso de Babin por detrás, y el que engancha por delante está con Adri Gómez, que tenía amarilla, el punta no se precipita a la hora de tirar el desmarque y consiguen el gol. Hay cosas que hemos podido hacer mejor, pero yo creo que el rival hizo méritos para meter el gol".

El segundo gol

"Con los cambios quedó emparejado Gaizka, que mide metro noventa, con Osky. No nos quedaban más marcas para poder emparejar y el chico estuvo con él hasta el final de la jugada, pero era algo que podía pasar. Ellos jugaron bien sus cartas, nosotros necesitábamos más gente de ataque y asumimos ese riesgo. Somos dos equipos poderosos a balón parado, les recortamos en el marcador teniendo menos centímetros que ellos, pero no fue suficiente para llevarnos nada".

Los pequeños detalles

"Siempre intento ser objetivo con las valoraciones y creo que, a golpes, ha estado bastante igualado el partido. La primera clara la tuvimos nosotros. Tuvimos otra justo después del 1-0, para equilibrar el partido. No es que los estuviéramos avasallando ni mucho menos en el segundo tiempo, pero sí que teníamos la situación bastante controlada. Con 2-0 quizá otro equipo puede bajar los brazos, los míos, con más corazón que cabeza y juego, empezaron a colgar balones al área. Nos vamos fastidiados porque creo, que con un poquito más de eficacia, nos hubiésemos llevado un punto".

Los cambios

"Con la plantilla amplia que tengo me gusta agitar el banquillo, a no ser que vaya todo muy rodado, porque confío mucho en todos. El cambio de Adri Gómez ya estaba decidido, tenía amarilla, y encima coincide que tenía unas pequeñas molestias. Cayarga y Rubio nos estaban dando mucho en fase defensiva, pero queríamos más amenaza en situaciones de uno contra uno.

Balance de la temporada

"Lo que hemos hecho hasta ahora no nos lo quita nadie, pero nos podemos conformar con eso. Hoy nos toca un viaje jodido, mañana analizaremos el partido, porque la semana que viene tenemos otra oportunidad. Hay que valorar todas esas cosas que hemos hecho bien y las que no, porque esto no para".