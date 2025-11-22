Asturias, "en el epicentro del ciclismo mundial"
La elección de Javier Guillén como presidente de la Asociación Internacional cuenta con el apoyo en Copenhague de Cristina Álvarez Mendo
N. L.
La Vuelta Ciclista a Asturias, representada por Cristina Álvarez Mendo, ha formado parte de la representación española durante la Asamblea Anual de la AIOCC (Asociación Internacional de Organizadores de Carreras Ciclistas), celebrada en Copenhague, Dinamarca, y en la que el español Javier Guillén resultó elegido nuevo presidente.
El nombramiento de Guillen
En el marco de la Asamblea, Javier Guillén, director general de La Vuelta a España, fue elegido nuevo presidente de la AIOCC, sucediendo a Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, quien había ocupado la presidencia desde 2008. Su elección refuerza la presencia del ciclismo español en los principales órganos de decisión a nivel internacional. La organización subrayó ante los asistentes la exitosa celebración en Oviedo, el pasado mes de febrero, del Comité Director de la AIOCC, un encuentro que consolidó a Asturias como sede de referencia y que contribuyó de forma decisiva al respaldo recibido por la candidatura de Guillén.
Valoración "positiva" desde la Vuelta a Asturias
Desde La Vuelta Asturias se valora muy positivamente el papel desempeñado por la región en este proceso y su contribución al fortalecimiento del ciclismo profesional. Según esta entidad, "Asturias vuelve a situarse en el epicentro del ciclismo mundial, reforzando su tradición deportiva y su apuesta por la proyección internacional".
El encuentro, que reunió a más de 200 carreras profesionales de todo el mundo, contó además con la intervención del presidente de la UCI (Unión Ciclista Internacional), David Lappartient, quien destacó la importancia de la coordinación entre organizadores y organismos internacionales para el crecimiento global del ciclismo..
