El Avilés claudica ante el gran centurión del Mérida (2-1): la falta de intensidad condena a los blanquiazules

Sin intensidad este Avilés no puede luchar de tú a tú contra los grandes equipos de Primera Federación. Es algo que ha repetido en varias ocasiones Dani Vidal y que, por si alguien necesitaba una demostración, quedó reflejado en el Romano José Fouto. Los blanquiazules han caído ante un Mérida que supo sacar mucho rédito a su gran pegada para hacerse con los tres puntos de forma clara. Pero, más allá del resultado, lo preocupante fue la poca garra que mostró el equipo en la segunda mitad, más si cabe cuando esa presión y mordiente era una de las claves que explica el buen nivel de los avilesinos. Cueto sigue demostrando su idilio con el gol y maquilló el resultado, pero, sobre todo la segunda mitad, dejó mucho que desear.

La sorpresa en el once de Dani Vidal fue la entrada de Guzmán Ortega por Campabadal, uno de los jugadores más regulares del Avilés en lo que llevamos de campaña. Además, el catalán devolvió a Kevin Bautista a la base de la jugada, en el doble pivote, y le dio la mediapunta a Santamaría, que regresó a la titularidad tras estar ya recuperado al 100% de su lesión. Cayarga, por su parte, siguió como extremo izquierdo, mientras que la banda derecha fue para Raúl Hernández, que le ganó la partida a Isi Ros.

Mérida 2 1 Avilés 1-0, min. 9: Álvaro García. 2-0, min. 78: Gaizka. 2-1, min, 90+1: Javi Cueto. Alineación Mérida Csenterics (1);

Jacobo Martí (2), Lancho (1), Luis Pareja (1), Manu Rivas (1);

Martín Solar (2), Raúl Beneit (1);

Chiqui (1), Benny (2), Carlos Doncel (2);

Álvaro García (2) CAMBIOS Areso (1) por Benny, min. 68. Gaizka (2) por Carlos Doncel, min. 68. Domínguez (1) por Manu Rivas, min. 68. Artola (1) por Chiqui, min. 81. Rui Gomes (s. c.) por Beneit, min. 86. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Guzmán Ortega (1), Babin (0), Borja Granero (1), Osky (1);

Kevin Bautista (1), Adri Gómez (1);

Cayarga (1), Santamaría (1), Raúl Hernández (1);

Raúl Rubio (0) CAMBIOS Isi Ros (1) por Santamaría, min. 60. Quicala (1) por Raúl Hernández, min. 60. Gete (1) por Adri Gómez, min. 60. Javi Cueto (1) por Cayarga, min. 70. Natalio (1) por Raúl Rubio, min. 81. Abraham Domínguez (Comité andaluz). Amonestó a los locales Benny, Jacobo y Beneit y a los visitantes Adri Gómez, Gete y Osky Romano José Fouto: 2.818 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los dos mineros fallecidos en Vega de Rengos.

Algún rezagado casi se pierde la primera ocasión del Avilés, la más clara de la primera mitad. Cayarga mandó, antes de que se cumpliese el minuto 5, un gran caramelo al área desde la esquina. Rubió conectó, de cabeza, el centro, pero Csenterics se hizo inmenso para despejar el remate del maño.

Pronto respondió el Mérida, aunque con más contundencia que la mostrada por el equipo asturiano. Benny, una de las novedades en el once rival, se hizo con la pelota en el centro del campo y, sin dudarlo, arrancó la moto. Le saltó al paso Adri Gómez pero, tras chocar con el jugador extremeño, cayó al suelo. Nadie le volvió a hacer frente hasta que se plantó en área rival. Allí le esperaban Guzmán Ortega y Babin, que no se entendieron para poder frenarles los pies. El del Mérida, mostrando una gran inteligencia, sorprendió a la zaga blanquiazul encontrando por dentro a Álvaro García, que demostró porque es el máximo goleador de la Primera Federación. Sin tiempo para contemplaciones, el cántabro remachó la acción y mandó la bola al fondo de la red. Álvaro Fernández, que buscaba sumar su cuarta portería a cero consecutiva, lo que sería su récord como blanquiazul, nada pudo hacer.

No se amedrentó el Avilés, que pronto volvió a trenzar una acción peligrosa con Guzmán Ortega, Raúl Hernández y Raúl Rubio como protagonistas, pero se quedó en agua de borrajas. Lo mismo ocurrió minutos después, con otra vez el delantero maño saliendo a escena, pero, cuando iba a disparar una gran asistencia de Santamaría, el pie se le quedó demasiado atrás. El chut, con muy poca potencia, lo sacó Jacobo cuando estaba a punto de pasar la línea de gol.

Tuvo otra buena jugada Rubio, pero el delantero no estuvo pillo para aprovechar un error, en el centro del campo, del portero rival. El de Zaragoza lo dio todo a la hora de presionar, buscando sin parar las cosquillas a los rivales, pero volvió a sufrir de falta de acierto en el área rival.

Álvaro Fernández tuvo que aparecer antes de que llegase el descanso para evitar que la renta del Mérida fuese mayor. Solo tuvo dos ocasiones el cuadro extremeño durante la primera mitad, pero cada vez que pisaban área rival daba sensación de mucho peligro. Martín Solar, viejo conocido en el Suárez Puerta tras ser parte de la plantilla del Granada B que acabó con el sueño del ascenso hace tres campañas, chutó con dureza abajo, pero el madrileño estuvo fino para repeler la ocasión.

Poco peligro en ataque

A pesar de ir por detrás en el marcador al Avilés le costó pisar área rival en la segunda parte. Probó un par de chuts lejanos, obra de Kevin Bautista y de Guzmán Ortega, pero todos ellos se fueron desviados. Ante ese escaso colmillo Dani Vidal decidió sacar electricidad de su banquillo, dando la alternativa a Isi Ros y Quicala en los costados y moviendo a Cayarga al carril del diez. Poco efecto tuvo su decisión. A pesar de tener a dos balas en las bandas, la circulación de pelota blanquiazul fue muy lenta, incluso soporifera, lo que le impedía a los asturianos poder exprimir la velocidad de sus extremos.

Al Avilés le faltó intensidad, lo que dio más vuelo a un Mérida que, poco a poco, empezaba a rondar el área blanquiazul. Probaron, una vez más, los reflejos de Álvaro Fernández para, escasos minutos después, darle la puntilla a los avilesinos. El cuadro extremeño colgó un corner al corazón del área para que Gaizka rematase de cabeza, aprovechándose de un error de Babin, para acabar de sentenciar el encuentro.

Cueto maquilló el resultado

No fue a más el resultado porque el guardameta madrileño sacó, en el 82, otra muy clara del conjunto local. Pidió penalti el Mérida por mano de Osky en el área en los compases finales pero el colegiado, tras acudir al monitor, no vio nada punible. Javi Cueto, en el descuento, maquilló el resultado aprovechándose de un error en la zaga extremeña. El maliayo, con cinco dianas, sigue reivindicándose como el gran goleador de este Avilés.

El Avilés sigue en puestos de play-off, pero regresa de tierras extremeñas con malas sensaciones. Más allá del resultado la segunda parte reflejó una falta de intensidad, salvo en los últimos compases, que debe ser corregida de inmediato. Ahora espera el Celta Fortuna, rival que, de repetirse esa actitud, puede hacer incluso más daño que el Mérida. Queda trabajo para la semana.