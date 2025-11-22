La despedida de un presidente histórico en el balonmano asturiano: "Lo dejo porque tengo 80 años y un sustituto que lo hará mejor"

Pepe Rionda cumplirá pronto 80 años y cuando suceda ya no será presidente del Confía Base Oviedo, que ha sido su vida los últimos 32 años. Se va tranquilo, dejando a su mano derecha, Heriberto Fernández, "Caco", como sustituto. Sabe que lo hará bien y que algún día el club que fundó jugará en la Asobal.

¿Por qué deja la presidencia del club que fundó en 1993?

Lo tenía que dejar alguna vez, voy a cumplir 80 años y tengo a la persona adecuada para sustituirme, que es Caco (Heriberto Fernández). Una vez que le convencí lo tuve claro. Tiene todas las cualidades para continuar mi historia.

¿De lo hecho en estos 32 años de qué se siente más orgulloso?

De que a día de hoy haya un club con más de 300 niños y niñas, con 300 familias alrededor. Para eso hay que trabajar mucho, que tengan confianza en ti, que te vean como un colegio. También es una satisfacción tener un equipo en División de Honor Plata y, especialmente, que de las 17 fichas que tenemos 10 sean de jugadores asturianos.

Usted no ha jugador nunca, ¿cómo se le ocurrió fundar un club?

Yo procedo del Naranco, era el delegado del primer equipo, y cuando terminaron con la cantera, un grupo de entrenadores me propusieron fundar un club desde cero. Lo hicimos, fue creciendo en masa social, sacamos gente, toda de Oviedo; no teníamos un duro, no fue fácil, pero fueron creyendo en nosotros, sobre todo los padres , a los que estoy muy agradecido.

¿Con qué gente se embarcó en este proyecto?

José Ramón Villa fue el principal colaborador, luego gente como Fernando Pastor, Paco Álvarez y alguno más que no consigo recordar. Villa fue el que más hizo por ayudar, luego lo tuvo que dejar porque entró en el Ayuntamiento, pero el club ya estaba encaminado.

LNE / A.D.

¿Qué coste personal le ha supuesto esta dedicación al Base?

Cero, no tiene coste porque lo haces con cariño y devoción, como si fuese un hijo tuyo. El valor te lo tienen que dar los demás. Tuve la suerte de ser viajante de una empresa de dulces, tenía buenas ventas y me quedaba tiempo. La que salió perjudicada fue la familia, ahí estuvo mi mujer, los hijos iban creciendo y yo estaba dedicado a mis otros hijos.

¿Cómo ve esta temporada?

El equipo que tenemos es muy joven, tienen ganas de trabajar y de triunfar, y un muy buen entrenador. Los veo que se entregan en cuerpo y alma. Será difícil mantenernos en División de Honor Plata, pero pienso que nos vamos a salvar.

Es importante esa permanencia, ¿no?

Sí, mucho, para que sigan apuntando más críos. El primer equipo es la referencia. También para que los patrocinadores sigan confiando en nosotros. Si descendemos los ingresos bajan, tenemos que luchar todos y contamos con una afición maravillosa. Me emociona ir al campo y ver a niños con tambores. Cuando lo hacemos bien, más allá del resultado, la gente nos apoya.

¿Cómo convenció a Caco?

Llevamos juntos más de 20 años, tuvimos tiempo de conocernos, de cambiar impresiones, él dice que soy su segundo padre y él para mí fue un consejero de lo mejor que encontré. Sabe mucho. Jugó, hizo de todo, y no puso reparos desde el primer día. Fuimos un dúo estupendo, aprendimos mucho juntos, estoy orgulloso de haberle conocido y era la persona y el momento idóneos para que cogiera este club que tanto amo. Él decía que se iría cuando me fuera yo, pero al final me dijo que sí. Va a ser mejor presidente que yo, su gestión va a ser muy beneficiosa para el Base.

¿Sigue soñando con ver al Base Oviedo en la Liga Asobal?

Estoy seguro de que se va a lograr. Para ello, es necesario que instituciones y patrocinadores sigan apostando por nosotros. En los últimos tiempos Confía, antes Unión Financiera, ha sido fundamental para sostener al club. Hemos tenido el apoyo de Alimerka, Real Gestión Financiera, El Ferroviario, Cronistar y muchas empresas dentro de sus posibilidades.

¿Qué hará Pepe Rionda ahora?

Les dije que iba a colaborar dentro de mis posibilidades, pero en segundo plano, sin estorbar.

¿Se le verá en la grada?

Siempre que pueda iré a animar a mis equipos. También al inclusivo de mi amigo Nacho Huerta.