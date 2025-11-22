El dilema de Dani Vidal con su mediapunta, ¿quién debería ser el '10' del Avilés?

Una de las claves para explicar la gran temporada que está viviendo el Avilés está en su fondo de armario. La plantilla blanquiazul, confeccionada por Miguel Linares, tiene jugadores que perfectamente pueden ser titulares en todas sus líneas. Esto, que claramente es una de las virtudes del equipo, origina ciertos debates en algunas posiciones, en este caso con el puesto del "10". El regreso de Santamaría, que ya tuvo minutos en el último encuentro ante el Arenas de Getxo, ha reavivado el dilema en una posición que tiene tres claros protagonistas: el gijonés, Cayarga y Kevin Bautista, el último en sumarse a la ecuación. Cada una de las alternativas tiene sus pros y sus contras.

Kevin Bautista

El andaluz ha sido el elegido para actuar en la mediapunta en los últimos tres encuentros, los que han enfrentado al Avilés al Arenteiro (en la segunda mitad), Cacereño y Arenas de Getxo. Su elección da mucha presencia física al centro del campo, ya que el sevillano destaca por su corpulencia y su talento a la hora de ganar duelos, además de tener buena visión de juego a la hora de buscar los espacios, pero su sitio ideal está unos pasos más atrás, en el doble pivote. Allí es donde puede lanzar a sus compañeros, viendo el fútbol de cara, además de tener más metros para hacer gala de su capacidad para conducir. Jugando como mediapunta es, además, una buena opción para jugar en largo. El propio Dani Vidal habló al respecto, ya que colocar al andaluz en la zona del "10" le permite juntar el doble pivote Gete-Adri Gómez, lo que le da un marcado carácter defensivo al equipo, aunque pierde talento con la pelota. Con esta variante, la de Kevin Bautista de "10", el Avilés ha conseguido tres porterías a cero de manera consecutiva.

Kevin Bautista / Miki López

Berto Cayarga

Cuando las lesiones y su sanción por ver una roja se lo han permitido ha sido el mediapunta titular, aunque en estos dos últimos encuentros ha jugado caído a la banda izquierda. El avilesino es, sobre el papel, la opción favorita para Dani Vidal, que parece confiar mucho en su visión de juego y su talento a la hora de poder conectar con sus compañeros. Cayarga, además, está respondiendo con un gran rendimiento. En banda le cuesta más destacar, ya que le falta la chispa que tienen nombres como los de Isi Ros o Quicala, pero por dentro es capaz de marcar la diferencia. Además, el centrocampista asturiano está demostrando tener un golpeo de balón exquisito. La última demostración se vio en el encuentro ante el Arenas de Getxo. No dio ninguna asistencia como tal, pero gran parte del peligro que generó el cuadro de la villa del Adelantado vino gracias a sus centros al área. Jugando como "10" aparece menos en ese tipo de jugadas, cuelga menos centros al área, pero puede buscar el golpeo desde la frontal para así conseguir su primer tanto con la camiseta blanquiazul.

Berto Cayarga / Miki López

Santamaría

Dani Vidal ha probado a Santamaría en dos roles diferentes, el de líder del ataque y el de segunda espada, y parece que el que más le convence es el segundo de ellos. El delantero gijonés siempre se ha encontrado más cómodo acompañado en el frente de ataque, para así tener libertad para caer entre líneas y así escaparse de los centrales rivales, por lo que el rol de "10" le viene como anillo al dedo. El asturiano estuvo en el dique seco por una lesión tras el encuentro ante el Zamora, pero en el último empate ante el Arenas de Getxo ya ha vuelto a vestirse de corto. Como mediapunta, escoltando a Raúl Rubio, jugó los encuentros ante Guadalajada, Bilbao Athletic y Zamora, en los que se vio su mejor versión. Además, Rubio es un ariete muy complementario a sus características. Con el ex del Sporting en la línea de mediapuntas el Avilés gana mucha más pegada, ya que no deja de ser un delantero que juega unos menos más atrás, aunque pierde ese hombre que, si el escenario lo necesita, baja a zona de pivotes a crear juego desde atrás. Si algo le está faltando al gijonés para acabar de dar el puñetazo encima de la mesa es sumar más cifras. Por ahora ha repartido una asistencia, ante Unionistas, y ha visto puerta en dos ocasiones, las dos en el mismo encuentro.