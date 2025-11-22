EN DIRECTO: Sigue todo lo que ocurra en el partido del Avilés ante el Mérida (1-0)

Partido de alto voltaje el que se vivirá, desde las 16.15 horas, en el Romano José Fouto. El Avilés viaja hasta tierras extremeñas para medirse al Mérida, uno de los equipos en mejor estado de forma de toda Primera Federación. Ambos conjuntos suman siete de sus últimos puntos nueve puntos en juego, por lo que todo indica que será un duelo de mucho nivel. En las filas del cuadro local milita Álvaro García, máximo goleador de la categoría con siete tantos, lo que obligará a los asturianos a dar el do de pecho si quieres regresar a la villa del Adelantado con un buen botín.

Alineación del Mérida: Csenterics; Jacobo Martí, Lancho, Luis Pareja, Manu Rivas; Martín Solar, Raúl Beneit; Chiqui, Benny, Carlos Doncel ; Álvaro García

Alineación del Avilés: Álvaro Fernández; Guzmán Ortega, Babin, Borja Granero, Osky; Kevin Bautista, Adri Gómez; Cayarga, Santamaría, Raúl Hernández; Raúl Rubio.

Minuto 45+2. Final de la primera parte

Minuto 32. Amarilla para Osky, del Avilés

Minuto 9. Gol de Álvaro García, del Mérida

Minuto 4. Amarilla para Adri Gómez, del Avilés.

Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de los dos mineros fallecidos ayer en la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea.