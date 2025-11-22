Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gaitero Rodiles, a ser más líder a costa del Meigas

El Gaitero Rodiles de fútbol sala buscará esta tarde ser más líder con la ayuda del público del polideportivo municipal Manuel Busto de Villaviciosa. Las jugadoras del conjunto que encabeza la tabla en Segunda División femenina de fútbol sala reciben al Meigas, decimosegundo, a las 18.30 horas.

Moreda encara ya la mejora del parque y La Fontica duplica el coste de su acceso

Tyc Narcea, una mina cerrada y reabierta en dos meses tras las protestas de trabajadores, empresarios y sindicatos

El suroccidente asturiano revive, menos de ocho meses después, el dolor de la tragedia de Cerredo

Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: "Es una desgracia muy grande", asegura el dueño de la explotación

Dolor y rabia en la mina del accidente mortal en Cangas del Narcea: ”No sé qué le pasa a Santa Bárbara con nosotros...”

