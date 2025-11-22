Jorge Delgado despide la Semana de Montañismo "Ciudad de Oviedo" con un emotivo homenaje a su abuelo: el arquitecto con una montaña en el armario

El madrileño Jorge Delgado, que cerró ayer la Semana de la Montaña "Ciudad de Oviedo" con la charla "Viajes por el armario del abuelo Delgado Úbeda", dice que "afortunadamente" es nieto de quien es, alguien al que define como "un personaje de época", "un abuelo montañero" y un arquitecto importante, encargado de hacer refugios de montaña como el de la Vega del Urriellu, que lleva su nombre, o el de Collado Jermoso.

El día en que revisó el armario de su abuelo

Jorge, que ahora tiene 61 años, sabía muchas cosas de su abuelo, como que fue durante décadas presidente de la Federación Española de Montaña, hasta que murió, en 1962. O que "unió su afición y su profesión", que "construyó refugios cuando no los había", que era alguien "cultivado" y "que hablaba cinco idiomas", pero reconoce que había otras cosas de las que "no éramos conscientes". Al morir Julián Delgado Úbeda, en 1962, "se guardaron todos sus papeles en un armario" y durante años no se tocaron. "Mi tía tuvo que hacer una obra en la casa y yo la estaba ayudando; cuando empiezo a abrir todas las cartas que había en el armario descubro todo un mundo, decido leerlo todo y seguir esas aventuras", explica Jorge, que comparte la pasión por la montaña de su abuelo. De hecho, este publicista madrileño también estuvo en la Federación Española hasta el año pasado, colaborando en asuntos de comunicación.

Una revelación que decidió compartir

Las cartas que encontró en ese armario fueron tal revelación para él que decidió compartirlas, escribió un libro y ha dado decenas de charlas en las que hace incluso una reproducción del armario, explicando qué se encontró en él: "Era consciente de cosas, pero muy generales, desconocía muchos detalles y cosas personales".

La afición del abuelo Delgado Úbeda por la montaña le vino de su infancia, ya que su familia tenía una casa en Carrión de los Condes, en Palencia, cerca de los Picos de Europa: "Él tenía una bicicleta y se iba a la montaña", explica su nieto. En Madrid se hizo socio del Club Peñalara en 1917 y en 1924, como arquitecto, a través de la Federación Española, "hizo el Refugio de Vegarredonda con Pedro Pidal, con el que escribió la primera guía de lo que se llamó entonces Parque Nacional de la Montaña de Covadonga".

Unir profesión y pasión

Su abuelo trató constantemente de "unir su profesión con su pasión", trabó una gran amistad con Pedro Pidal y sus viajes a Asturias fueron "constantes", explica Jorge, el nieto, que rememora también la construcción del Mirador Pozo de la Oración, "la primera visión al Naranjo y un homenaje a Pedro Pidal".

Jorge reconoce que cuando comenzó con todo esto sentía que "necesitaba vivir las aventuras" que había vivido su abuelo y que, para explicarlas, hizo un dibujo en una lona en el que clasificó lo que había en el armario y que ayer mostró en Oviedo. Un dibujo en el que se resume "toda una vida".