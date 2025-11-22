Nueva victoria de Benjamín Noval: se impone en el ciclocross de Gurb "Memorial Lluis Vila i Codina"

Benjamín Noval (Nesta-MMR) ha comenzado su temporada de ciclocross como más le gusta: ganando. El asturiano se impuso en la prueba de la Copa de España de Alcobendas en categoría junior y acaba de hacer lo propio en el ciclocross de Gurb "Memorial Lluis Vila i Codina". Mañana correrá el Gran Premio "Ciudad de Vic".

En la carrera barcelonesa disputada esta misma mañana, Noval ganó con bastante suficiencia, sacando 1:21 minutos al segundo clasificado, Raúl López. Tercero fue el belga Seff Van Kerckhove, que llegó a 1:57 del ciclista de Laviana y cuarto el también asturiano Pelayo Gancedo, a 2:07 de Noval.

Otro que ocupó un puesto de honor fue Mario Junquera, en la prueba élite, que acabó en tercera posición, a 13 segundos del ganador, que fue Gonzalo Inguanzo, y a solo dos segundos del segundo, el británico Thomas Mein.

En categoría élite femenina, la amplia representación asturiana también destacó. La victoria fue para la neerlandesa Larissa Hartog, que se impuso por solo seis segundos a la valenciana Sofía Rodríguez, también del equipo asturiano Nesta-MMR. El podio lo completó la francesa Lauriane Duraffourg, a 42 segundos de Hartog, y justo por detrás llegaron las asturianas Sara Cueto, a 1:23, y Lucía González, a 1:25. Alicia González, por su parte, llegó en decimoquinta posición, a 4:05 minutos.