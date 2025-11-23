El Aceites Abril ADBA Sanfer cae por 79-65 en la cancha del León

El Aceite Abril ADBA Sanfer cayó por 79-65 en la pista del Mipelletymas León y no pudo dar continuidad a su gran inicio de temporada en el grupo B de Liga Femenina 2. El equipo de Avilés, que lleva ahora 5 victorias y 3 derrotas, sigue en la zona alta de la clasificación. El equipo de León, por su parte, le saca ahora una victoria.

Las más destacadas en el ADBA fueron Sara Fraile, con 14 puntos, y Taylor Janssen, con 13, que fueron además las que sumaron más créditos de valoración. El segundo cuarto fue clave en la derrota del equipo asturiano, ya que lo perdió por un contundente 19-6.

En ese mismo grupo de Liga Femenina, el Siroko Gijón buscará hoy, a las 12:00 horas, en la cancha del Manresa su segunda victoria.