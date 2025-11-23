El Aceites Abril ADBA Sanfer cae por 79-65 en la cancha del León
N. L.
Avilés
El Aceite Abril ADBA Sanfer cayó por 79-65 en la pista del Mipelletymas León y no pudo dar continuidad a su gran inicio de temporada en el grupo B de Liga Femenina 2. El equipo de Avilés, que lleva ahora 5 victorias y 3 derrotas, sigue en la zona alta de la clasificación. El equipo de León, por su parte, le saca ahora una victoria.
Las más destacadas en el ADBA fueron Sara Fraile, con 14 puntos, y Taylor Janssen, con 13, que fueron además las que sumaron más créditos de valoración. El segundo cuarto fue clave en la derrota del equipo asturiano, ya que lo perdió por un contundente 19-6.
En ese mismo grupo de Liga Femenina, el Siroko Gijón buscará hoy, a las 12:00 horas, en la cancha del Manresa su segunda victoria.
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa