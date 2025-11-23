Clara derrota del Grupo ante el Arona en Superliga 2

El Grupo Covadonga cayó de forma clara en el Braulio García ante un Arona Tenerife Sur que fue superior en todas las facetas del juego y que terminó imponiéndose por 0-3 (17-25, 17-25 y 21-25). El equipo asturiano no se encontró cómodo en su juego y cometió muchos errores, que le privaron de luchar siquiera por conquistar un set.