Dura derrota del Marino, que cae con mucha polémica (1-2)

El Marino de Luanco no entró bien al partido y encajó un tempranero gol de Carlos Parra tras internarse dentro del área en el minuto 3. A partir de ahí, el Marino creó ocasiones de peligro para empatar, pues apenas un minuto después un disparo de Tito Leyva se fue rozando el palo izquierdo. En el minuto 8, el disparo de Basurto lo detuvo el meta visitante, y en el 9, Marotías le ganó la partida a Tito cuando encaraba la portería rival. En el 19, el meta Mendes detuvo un buen centro de Martí desde la derecha y en el 29 se cantó el gol en la grada tras un disparo de Marcos Bravo que se fue rozando el palo. En el minuto 36, Javi Delgado marcó el 0-2 en un gol que nunca debió subir al marcador, pues el delantero recibió el balón en plena posición antirreglamentaria y el asistente y el colegiado dieron validez a un tanto que nunca debió subir al marcador. En el 42 llegó la segunda jugada polémica del partido, en una entrada por detrás de Marotías sobre Basurto, sin opción de llegar al balón, que el colegiado dejó en amarilla cuando la roja era muy clara. Las protestas le costaron la cartulina amarilla a Tito Leyva, y con esto se llegó al tiempo de descanso.

Con todo en contra, Sergio Sánchez realizó cuatro cambios al descanso y el Marino embotelló a su rival en su campo. En el minuto 51, el disparo de Tito Leyva lo desvió con el pie izquierdo Leo Mendes, evitando una clara ocasión de gol del conjunto luanquín. Fruto de su empuje, el Marino se metió en el partido en el minuto 57 tras un córner lanzado por Marcos Bravo que remató Villaldea a la red por el primer palo. Este gol dio alas al Marino, que en el minuto 60, partiendo de su propio campo, Tito Leyva encaró la frontal del área, pero Marotías, el aguerrido defensa rival, consiguió tapar el disparo del delantero mexicano del Marino. En el minuto 68 lo intentó el Salamanca con un disparo de Pulpón que tapó Marcos Bravo, y en el 75 llegó de nuevo la polémica, pues el colegiado anuló un gol de Tomás Fuentes al señalar una falta dentro del área de Fofana. Con el Marino volcado en ataque durante toda la segunda mitad, tan solo dejaba a Borja Álvarez y Guaya en defensa, y el exjugador del Marino, Abraham, a punto estuvo de sentenciar, salvando el meta Dennis con los pies. Con mucho pundonor, y pese a las desacertadas decisiones arbitrales, el Marino lo siguió intentando con un buen pase al hueco de Fofana sobre Tito Leyva, pero Leo Mendes, en un rápido despeje, evitó el remate del delantero. En el tramo final del partido, Diego Díaz remató dos veces alto desde fuera del área y, en el tiempo de descuento, todos los aficionados locales protestaron y pidieron penalti en un remate que se estrelló en el brazo derecho de Iván Casado, de espaldas a la portería, en un claro penalti que no vio el colegiado. Con las numerosas pérdidas de tiempo sorprendió el descuento de tan solo 4 minutos, en una tarde en la que el Marino no salió bien al partido, le faltó acierto de cara a gol, pero el sentir generalizado fue que el colegiado Mario Pacheco se equivocó en todas las decisiones importantes en contra del Marino de Luanco.