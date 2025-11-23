Excesivo castigo para un luchador Confía Base Oviedo (27-22)

Agustinos Alicante: Tomás Lautaro, Daniel Reinante (4), David Quiles (8), Juan Pedro Espinosa (1), Francisco Javier Bodí (5), Guillermo Soler (3), Alejandro Picó –siete inicial- David Jiménez (1), Juan de Dios Linares (1)Álvaro García, Esteban Boix, Lorenzo Poyato, Hugo Ponce de León (1), Borja Gabriel Maho (3), Alberto González y Dídac Talens. Confía Base Oviedo: Juan Gamallo, Raúl Blanco (2), Mikel Galán (1), Elián Goux (8), Emi Franceschetti (1), David Pulgar, Joaquín Pérez (1) –siete inicial- Javi Colías, Tomás Pérez, Pablo Granda (6), Rubén Menéndez (2), Hélio Pina (1), Jorge Ureña, Gonzalo Pulgar, Javi Sanz y Juan Prieto. Marcador cada 5 minutos: 4-5, 6-6, 10-7, 12-8, 13-11, 15-12 (descanso); 17-14, 18-16, 20-18, 20-20, 23-21 y 27-22. Árbitros: Cristina Martín Delgado y Libertad Martínez Schilling. Amonestaron al técnico visitante Daniel Bandrés. Excluyeron por dos minutos a los locales David Quiles y Dídac Talens (2) y a los visitantes Hélio Pina y Mikel Galán (2). Polideportivo Colegio San Agustín: Buena entrada.

El Confía Base peleó hasta la extenuación en la cancha de un Agustinos metido en la zona alta de la tabla. No fue suficiente. A falta de un minuto, el cuadro asturiano tenía posesión para situarse a un solo gol de distancia tras un encuentro muy igualado, pero los locales supieron aprovechar mejor las últimas situaciones para llevarse el partido por un marcador más abultado que lo reflejado en la pista.

En la primera mitad, los carbayones comenzaron muy entonados y dotando de un alto ritmo al encuentro. Acertados en defensa en los primeros compases, los alicantinos sufrieron ante el equipo asturiano. Pese al tanto inicial de los locales, el capitán Rubén Menéndez rápidamente igualó la contienda. Una buena acción de Javi Sanz para Emiliano Franceschetti y un gol al contraataque de Joaquín Pérez otorgaron la primera ventaja a los visitantes (2-3, minuto 3).

Tras intercambios de goles en ambas porterías, dos tantos de Elián Goux y de Mikel Galán dieron la máxima renta a los azules en la primera parte, dos arriba (4-6, minuto 7). Fue el anuncio de un partido tremendamente igualado hasta la segunda parte. Tras el descanso, el Confía Base Oviedo salió muy entonado hasta que, a falta de 13 minutos, otro tanto de Pablo Granda significó las tablas en el marcador (20-20). El choque permaneció igualado hasta que los alicantinos, en un minuto, lograron dos goles para ponerse por delante. Elián recortó diferencias (22-21) a falta de siete dejando todo por decidir. Dos nuevos tantos locales pusieron el partido cuesta arriba (24-21), pero un tanto de Raúl Blanco desde los siete metros metía a los carbayones en el encuentro. Se escapó al final con mayor brecha de que lo visto en la cancha. Tras dos semanas como visitante, el Confía Base Oviedo regresa a Vallobín el próximo sábado. Los de Daniel Bandrés se enfrentarán a Trops Málaga.