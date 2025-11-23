Ganzábal acoge el duelo regional en Segunda Federación
J . A.
Derbi asturiano en Segunda Federación. El Langreo recibe al Lealtad en el Nuevo Ganzábal (18.00 horas) en un partido que los dos conjuntos necesitan ganar para coger algo de aire con la zona de descenso. De hecho, ambos conjuntos son último y penúltimo respectivamente, y los dos tienen los mismos puntos, siete. El Lealtad llega en buena dinámica tras su victoria en Les Caleyes el fin de semana pasado ante el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, por 1-0 en el estreno de Jorge Fernández en el banquillo y de Róber Canella como segundo. El Langreo, por su parte, no tuvo tanta fortuna en la anterior jornada, en la que perdió por 1-0 en casa de la Gimnástica Segoviana, aunque con mucho mérito por parte del conjunto de la cuenca, al estar cerca de arañar un punto en el feudo del líder de la clasificación.
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa