Ganzábal acoge el duelo regional en Segunda Federación

Derbi asturiano en Segunda Federación. El Langreo recibe al Lealtad en el Nuevo Ganzábal (18.00 horas) en un partido que los dos conjuntos necesitan ganar para coger algo de aire con la zona de descenso. De hecho, ambos conjuntos son último y penúltimo respectivamente, y los dos tienen los mismos puntos, siete. El Lealtad llega en buena dinámica tras su victoria en Les Caleyes el fin de semana pasado ante el Rayo Cantabria, filial del Racing de Santander, por 1-0 en el estreno de Jorge Fernández en el banquillo y de Róber Canella como segundo. El Langreo, por su parte, no tuvo tanta fortuna en la anterior jornada, en la que perdió por 1-0 en casa de la Gimnástica Segoviana, aunque con mucho mérito por parte del conjunto de la cuenca, al estar cerca de arañar un punto en el feudo del líder de la clasificación.