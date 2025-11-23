El gijonés Mario Junquera, tercero en la Copa España de ciclocross de Vic (atentos a lo que le pasó a Benjamín Noval)
El gijonés acaba a seis segundos del ganador, Gonzalo Inguanzo, en una competición en la que los asturianos estuvieron de nuevo a gran nivel
Roberto Menéndez
Mario Junquera (Unicaja Gijón) acabó tercero en la prueba élite del Gran Premio de Ciclocross "Ciudad de Vic", en la provincia de Barcelona, prueba puntuable para la Copa España. El ciclista asturiano estuvo muy cerca del ganador, Gonzalo Inguanzo, que le sacó seis segundos en meta. Segundo fue el británico Thomas Mein, que llegó a tan solo un segundo del ganador. Inguanzo lidera la clasificación de la Copa de España, siendo segundo el propio Mario Junquera.
Así fue la élite femenina
En la prueba élite femenina, las asturianas rindieron a buen nivel, aunque una de las candidatas a la victoria, Lucía González, con algún problema de salud, tuvo que abandonar. La victoria finalmente fue para la valencia Sofía Rodríguez, que, como la propia Lucía, pertenece al Nesta-MMR. La asturiana Sara Cueto, del Unicaja Gijón, fue quinta; Alicia González (Nesta-MMR), decimocuarta; y Luna Carrio (Unicaja Gijón), decimosexta.
Un traspié de Benja Noval
El que no pudo sumar su segunda victoria consecutiva en dos días fue el junior Benjamín Noval (Nesta-MMR), que se tuvo que retirar por una caída en uno de los obstáculos y que se dio un fuerte golpe en el rostro. Noval ganó el sábado el ciclocross de Gurb, también en la provincia de Barcelona.
La ausencia de Noval no impidió que el resto de asturianos que salieron en la prueba junior tuvieran un buen desempeño: Pelayo Gancedo (MMR Academy) fue cuarto, a 54 segundo del ganador, Raúl López. Segundo fue el belga Seff Van Kerckhove, a 39 segundos del primero, y tercero Áxel Roy, a 44. En cuanto a los asturianos, además de Pelayo, tuvo una gran actuación también Samuel Castiello (Equipo Cortizo), que fue séptimo, a 2:01 del primero.
En esta categoría junior, el asturiano Martín Fernández, a pesar de no disputar esta prueba, sigue liderando la general de la Copa de España.
Otro éxito en máster 30
Otro éxito asturiano en esta prueba de Vic llegó en la categoría máster 30, en la que se impuso Miguel Llaneza (Cayonbikes Team), que superó en el sprint final a Gerard Moya. Tercero fue Daniel Pérez, del equipo Oviedo.es.
