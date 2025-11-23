El Grupo, sin rival ante el Pinto (34-23)
Derrotas del Horizonte Atlética ante el SAFA y del Auto-Center Principado en Zamora
N. L.
Gijón
El Grupo Covadonga sigue sumando grandes resultados y magníficas sensaciones y ayer barrió en su pista del Braulio García al Pinto, que no fue rival para los gijoneses (34-23). Kevin Saltos, Pablo González y Jorge Lema, con cinco goles por cabeza, lideraron una anotación muy repartida. Peor suerte corrieron los otros dos equipos asturianos que jugaron ayer. El Horizonte Atlética cayó en la pista del SAFA madrileño de una forma concluyente (33-26) pese a los 6 goles de Aitor. El Auto-Center Principado Vetusta, por su parte, perdió en la cancha del líder Zamora (32-25), pese a que se acercó en la segunda parte y pese a los 9 goles de Manuel Soliño.
