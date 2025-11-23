Así fue la jornada de Tercera Federación en Asturias: un equipo que no deja de sorprender y ya es tercero, un partido con mucha polémica y alguna decepción

La jornada de Tercera Federación dejó en Asturias resultados sorprendes, como una nueva victoria del San Martín, que sigue escalando posiciones en la clasificación. Otros, sin ser sorprendes, sí que son importantes: el Llanera fue capaz de remontar a L'Entregu, sigue invicto y como un líder muy sólido. En estas crónicas que vienen a continuación también se desmenuza la gran polémica de la jornada, que se produjo en otro partido de la zona alta de la clasificación.

Llanes y Tuilla empatan tras un entretenido encuentro (1-1)

Llanes: Álex (2);_Pablo Álvarez (3), Wade (3), Múgica (3), Bamba (2), Richi (2), Álvaro Viña (3), Gonzalo Canal (2), Mundaka (2), Ivanchu (2) y Pedro Bayón (2). Cambios: Hugo (1) por Mundaka, min. 72. Saúl (1) por Pedro Bayón, min. 72. Borja (1) por Gonzalo Canal, min. 72. Landry (1) por Wade, min. 83. Varela (s.c.) por Bamba, min. 92. Tuilla: Guillermo (2);_Guti (2), Sergio González (3), Sergio (2), Galo (2), Robert (2), Monasterio (2), Mini (2), Cris Rubio (2), Mariscal (3) y Enry (2). Cambios: Naya (2) por Mini, min. 72. Vallaure (1) por Cris Rubio, min. 72. Diego (1) por Sergio, min. 85. Lele (1) por Guti, min. 85. Goles: 0-1, min. 85:_Naya. 1-1, min. 91:_Álvaro Viña. Árbitro: Vázquez Iglesias (Oviedo). Amonestó por parte local a Pedro Bayón, y por parte visitante a Sergio, Enry y Guti. San José: 295 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por Ramón Melijosa, exdirectivo del Llanes.

Manuel Agustín, Llanes

Llanes y Tuilla emptaron tras un partido entretenido, con muchas ocasiones. El peso del partido lo llevó el Llanes, con un Tuilla que le esperó a la contra. En el tramo inicial, el equipo de casa ya tuvo hasta tres ocasiones claras. El visitante Mini replicó con un disparo al larguero. Un intercambio de ocasiones que se mantuvo hasta el descanso, destacando la última del primer tiempo de Monasterio de cabeza y que se fue por poco

En la segunda parte siguió atacando el Llanes, que tuvo dos ocasiones de Mundaka, otra de Múgica que peinó y no llegó Álvaro Viña. Tuvo una Monasterio para el Tuilla y, por fin, en el 85, una contra muy bien llevada por el Tuilla la resuelve Naya con gol. Landry respondió con un cabezazo que se le fue desviado y en el descuento Álvaro Viña empató de cabeza al aprovechar un centro de Richi.

Tablas en el Muro de Zaro en un duelo con ocasiones (0-0)

Avilés Stadium: Hugo Escobar (3);_Chechu Suárez (2), Edu Guerra (1), Néstor Bustelo (2), Marcos Noya (2), Óscar Arruñada (2), Josín Remuñán (2), Bryan (1), Kian (1), Pelayo Cuesta (2) y Mario López (2). Cambios: Guardado (2) por Kian, min. 32. David Heres (2) por Josín_Remuñán, min. 72. Borja López (1) por Edu Guerra, min. 82. Colunga: Javi Delgado (3);_Jiménez (2), Nacho (1), Saúl (2), Hugo (1), Abel (2), Jandro (1), Pedregal (2), Blanco (2), David (1) y Guille (1). Cambios: Rodri (1) por Nacho, min. 57. Abraham (1) por David, min. 57. Nico (2) por Guille, min. 63. Pedro (2) por Hugo, min. 63. Miguel (s.c.) por Jiménez, min. 89. Árbitro: Hernández Cortina (Gijón). Amonestó por parte local a Néstor Bustelo, Josín Remuñán, Mario López y Kian. Muro de Zaro: unos 200 espectadores.

José ignacio, Avilés

Partido abierto, con muchas ocasiones, pero donde la destacada actuación de los porteros se impuso. En la primera parte comenzó mejor el Colunga, pero sin llegadas claras, pero con el paso de los minutos se fue imponiendo el juego del Avilés Stadium, que sí que tuvo varias ocasiones para haberse adelantado en el marcador: un mano a mano de Bryan, que saca el portero, y una falta lateral muy escorada que Josín Remuñán envió a la escuadra.

En la segunda parte, el partido se abrió todavía más, de nuevo con más ocasiones para los locales:_la más destacada un disparo de Marcos Noya a la escuadra que sacó el portero y otras dos generadas por Bryan que desbarató el portero. El Colunga, por su parte, tuvo dos a la contra muy claras, buscando la velocidad por las bandas. En los dos casos Hugo Escobar las desbarató.

Romaric mantiene el liderato (2-1)

El Llanera sigue invicto después de remontar un partido que comenzó ganando L’Entregu gracias al primer gol que reciben en el Pepe Quimarán los de Chuchi

Llanera: Javi Benítez (2);_Traoré (3), Paul Otia (3), Guille Vaamonde (2), Mikel Busto (2), Mathieu (3), Dani Corgo (2), Miguel Estébanez (2), Dani Collado (2), Viti (2) y Romaric (3). Cambios:_Álex Solís (1) por Miguel Estébanez, min. 50. Dominique (2) por Dani Corgo, min. 67. Izan (1) por Mikel Busto, min. 76. L’Entregu: Gonzalo Ardura (3);_Carlos Figar (3), Cristian Ferreiro (3), Mateo Casas (2), Leyder (2), Pacoli (2), Javi Meana (2), Kike (2), Pablo Rodríguez (2), Borja Vicente (3) y Berto Arias (2). Cambios: Pereira (1) por Kike, min. 50. Mario Canal (1) por Pablo Rodríguez, min. 64. Aly (s.c.) por Berto Arias, min. 81. Jorge Hernández (s.c.) por Borja Vicente, min. 81. Goles: 0-1, min. 42:_Borja Vicente. 1-1, min. 88:_Dominique. 2-1, min. 90:_Romaric. Árbitro: Manuel Fernández Blanco (Avilés). Amonestó por parte local a Mathieu, Romaric y Dominique, y por parte visitante a Leyder. Pepe Quimarán: 230 espectadores.

Dani Ruiz, Posada de Llanera

El Llanera se mantiene líder tras remontar en los dos últimos minutos ante L’Entregu, por medio de Dominique y Romaric, después de haber empezado con el marcador en contra tras el gol de Borja Vicente, en el minuto 42 del primer tiempo.

El duelo estuvo abierto desde el principio, con juego lucido, sin desplazamientos, jugando en corto. Los dos equipos tuvieron sus ocasiones. En el minuto 6, el goleador local Romaric se internó dentro del área, disparó ajustado al palo y el meta visitante sacó la primera mano. Las dos ocasiones siguientes fueron para L’Entregu por medio del exjugador del Llanera Kike, que en la primera realiza un disparo fuerte y a media altura que desbarata Javi Benítez y en la segunda, un minuto después, tras robar un balón dispara ajustado, pero se va fuera por poco.

A los 18 minutos, la tuvo de nuevo el equipo local por medio de Guille Vaamonde, de cabeza, pero saca una mano providencial el meta visitante. El partido siguió abierto y cuando parecía que se iban al descanso sin goles, a solo tres minutos de acabar la primera parte, el visitante Borja Vicente cogió un rechace y su disparo lo mete en la portería de Javi Benítez.

Tras el descanso, el Llanera salió decidido a por el empate e incluso la victoria, pero tuvo que esperar hasta el minuto 68 para tener una ocasión clara, cuando Romaric, tras robar un balón y marcharse en velocidad, disparó desde fuera del área, con el portero batido, pero el balón dio en el palo y se salió.

Siguió intentándolo el Llanera, pero el protagonista fue el meta visitante, que desbarató una y otra vez las ocasiones locales. Sin embargo, de tanto insistir, el Llanera, en el minuto 88, logró el empate tras un cabezazo de Dominique después de un centro lateral.

El Llanera, a la siguiente jugada, robó un balón por medio de Viti, que se asoció con Dani Collado, que le dio un pase interior a Romaric, que picó el balón en la salida del portero, poniendo el 2-1 que les daba la victoria, manteniéndolos además de líder.

El equipo de Chuchi Collado se mantiene líder, sigue invicto y en este partido recibió el primer gol de la temporada en el Pepe Quimarán, demostrando la solidez de un claro candidato al ascenso.

El Navarro asalta Santa Cruz y el Indus cae al descenso (0-2)

Gijón Industrial: Raúl (1), Quintín (1), David (1), Rueda (2), Kiku (1), Illán (1), Isra (1), Luciano (1), Gonzalo (1), Chery (1) y Berredo (1). Cambios: Ferrera (1) por Kiku, min. 62. Héctor (1) por Berredo, min. 62. Mauro (s.c.) por Gonzalo, min. 85. Del Río (s.c.) por Chery, min. 85. Ángel (s.c.) por Luciano, min. 85. Navarro: Mateo (1), Javi Álvarez (1), Pablo González (2), Sergín (1), Fredo del Río (2), Adrián (1), Jacobo (1), Raúl (2), Álvaro (1), Josín (3) y Ameijide (2). Cambios: Luisao (1) por Jacobo, min. 70. Albertín (1) por Sergín, min. 70. Ofón (1) por Raúl, min. 75. Quizo (1) por Ameijide, min. 81. Goles: 0-1, min. 37: Josín. 0-2, min. 87: Quizo. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó al local Gonzalo y a los visitantes Sergín, Fredo del Río, Raúl, Quizo y Mateo. Santa Cruz: unos 250 espectadores.

MON CANO, Gijón

Durante los primeros minutos el dominio del choque fue alterno, pero fueron los visitantes los que lograron ponerse por delante en una falta botada por Josín que pegó en la barrera y descolocó a Raúl.

En el segundo tiempo mejoró el Industrial, que dispuso de varias buenas acciones para poner las tablas a través de Illán y Héctor. Sin embargo, en la recta final, Quizo aprovechó un error en campo propio para anotar el 0-2 definitivo.

Praviano y Siero, empate sin ritmo y sin goles (0-0)

CD Praviano: Ali (2), Mateo (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Oriol (2), Iza (2), Juan (3), Fer Villar (2), Argüelles (2), Pastur (2), Carlos (2). Cambios: Nuño (2) por Carlos, min. 59. Tomás (2) por Iza, min. 59. Bertín (2) por Argüelles, min. 68. Cipleu (s. c.) por Pastur, min. 87. Club Siero: Aitor (2), Donante (2), Nacho (2), Noé (2), Juan Fernández (2), Ian (2), Nicolás (2), Cueto (2), Santullano (3), Figaredo (2), Arce (2). Cambios: Fano (2) por Juan Fernández, min. 68. Medori (2) por Nacho, min. 68. Martín (s. c.) por Noé, min. 79. Árbitro: Iraqui Rato (Gijón). Amonestó a los locales Carlos, Mateo y Tomás, y al visitante Cueto. Santa Catalina: 300 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

El Praviano y el Siero empataron sin goles en Santa Catalina en un encuentro de ritmo bajo, pocas ocasiones y juego poco fluido. El partido avanzó sin que ninguno de los dos equipos lograra enlazar acciones de peligro ni imponer una circulación clara. El Praviano, con Juan como el jugador más incisivo, intentó mandar en campo contrario, pero sus intentos se diluyeron entre imprecisiones y la buena colocación defensiva del Siero. El Siero, por su parte, se apoyó en el trabajo constante de Santullano. El 0-0 refleja con fidelidad un encuentro aburrido, espeso y con muy poca producción ofensiva.

Resbalón inesperado de un irregular Sporting Atlético (0-0)

El filial rojiblanco es incapaz de aprovechar ninguna de sus ocasiones en el campo del Titánico y cae a la quinta plaza de la tabla, la última de promoción

Titánico: Damián Sampedro (2); Álex García (3), Álex Hornas (2), Pablo Flores (2), Álvaro Díaz (2), Juan Laine (2), Barbón (3), Pablo Fernán (2), Samu Armayor (2), Joan Vilches (2) y Damián Pérez (2). Cambios: Lele (1) por Pablo Fernán, min. 68. Eloy Ordóñez (1) por Damián_Pérez, min. 68. Borja Sierra (1) por Juan Laine, min. 83. Sporting Atlético: Iker Venteo (2);_Iker Martínez (2), Carlos (2), Lussenhoff (3), Sancho (2), Enol Prendes (3),_Aarón (2), Mancha (2), Christian Ferreres (2), Álex Oyón (2) y Marcos Fernández (3). Cambios: Samu Montes (2) por Mancha, min. 61. Lozano (1) por Enol Prendes, min. 80. Bruno Rubio (1) por Álex Oyón, min. 80. Medrano (1) por Marcos Fernández, min. 80. Árbitro: Miguel_Villa Martín (Oviedo). Amonestó a los locales Barbón, Samu Armayor, Joan Vilches y Eloy Ordóñez, y al técnico visitante Samuel Baños. Las Tolvas: 320 espectadores.

J. Suárez, Pola de Laviana

El Sporting Atlético ha visto frenada su progresión tras dos empates inesperados en las dos últimas jornadas, la pasada ante el Llanes y esta en su visita a Pola de Laviana para medirse al Titánico, donde fue incapaz de aprovechar ninguna de sus ocasiones. Este resultado le coloca quinto, el último puesto que clasifica para disputar la promoción de ascenso.

En el primer tiempo, el Sporting Atlético llevó la iniciativa ante un Titánico bien posicionado, que le esperó a la contra. Solo tuvo una clara el filial rojiblanco, en el minuto 10, cuando tras un despeje defectuoso Marcos Fernández se hace con el balón, se perfila y dispara raso, fuerte y ajustado al palo derecho, pero el meta local respondió con una buena parada.

El segundo tiempo empezó con una ocasión del visitante Samu Montes, que, libre de marca, disparó a placer dentro del área, el balón dio en un defensa, le cayó a Enol Prendes, que disparó de nuevo y de nuevo rechazó la defensa.

El partido se trabó un poco hasta que en el minuto 83 el visitante Cristian realizó un potente disparo cruzado a media altura que sacó de cabeza bajo palos Álvaro Díaz. De ahí al final, el choque se volvió loco, se defendió bien el Titánico y el Sporting Atlético se lanzó a por la victoria, pero el Titánico también apretó y generó problemas al filial.

Un San Martín en estado de gracia sube al tercer puesto de la tabla (2-1)

San Martín: Enol_(2);_Vega (2), Camblor (2), Marco (2), Baragaño (2), Ferrari (2), Felipe (2), Yago (2), Aitor Rubio (2), Biforcos y Charly (2). Cambios:_Javier Revuelta (1)_por Yago, min. 66. Varela (1) por Ferrari, min. 72. Manín (1) por Charly, min. 72. Pimentao (1) por Baragaño, min. 80. Ceares: Rodríguez (1);_Enol (1), Héctor (1), Mateo (1), Steven (1), Alejandro (1), Pablo (1), Pedro (1), Erasmo (1), Carlos (1) y Hugo (1). Cambios:_David (2) por Steven, min. 46. Madeira (2) por Pedro, min. 60. Diego (1) por Hugo, min. 72. Goles: 1-0, min. 21:_Ferrari. 2-0, min. 32:_Aitor Rubio. 2-1, min. 73:_David. Árbitro:_Martínez Illescas (Oviedo). Amonestó a los locales Camblor y Manín, y a Rodríguez, Pablo y Hugo. El Florán:_250 espectadores.

Luis A. Martín, Sotrondio

El San Martín, la gran revelación de la Liga, ganó al Ceares y sube al tercer puesto de la tabla. El San Martín encarriló el partido en 35 minutos ante un Ceares que comenzó llevando la iniciativa. El San Martín se repuso y se adelantó por medio de Ferrari. El dominio local siguió yAitor Rubio hizo el segundo. En la segunda mitad, con los cambios, el Ceares metió miedo al San Martín tras recortar distancias.

El Caudal suma su quinta jornada seguida sin ganar (1-1)

El Lenense empata en el minuto 89 gracias a un tanto de penalti de Lucas Rodríguez

Lenense: Bussmann (2);_Iago Delgado (2), Álex Blanco (1), Korka (1), Filip (2), Simón (1), Pablo Naredo (1), Mario Morán (1), Lucas Rodríguez (3), Momo (1) y Vicente Carreño (2). Cambios:_Álex Abril (1) por Simón, min. 62. Dani Suárez (2)_por_Mario Morán, min. 62. Bryan Reyes (1) por Korka, min. 75. Pelayo Paino (1) por Pablo Naredo, min. 85. Caudal: Pablo Díez (1);_Michael (1), Mario Sánchez (2), Agus Porto (2), Vicente Antuña (2), Kike Fanjul (1), Diego Boza (2), Montequín (2), Claudio Medina (1) y Jairo Cárcaba (2). Cambios: Julio Delgado (1) por Montequín, min. 70. Iván Elena (s.c.) por Claudio Medina, min. 82. Goles:_0-1, min. 40:_Jairo Cárcaba. 1-1, min. 89:_Lucas Rodríguez, de penalti. Árbitro:_Enrique Gao Aladro (Gijón). Expulsó al visitante Vicente Antuña, en el min. 89, con roja directa. Amonestó por el Lenense a Korka, Filip, Simón, Álex_Abril y Pelayo Paino, y por el Caudal a Mario_Sánchez e Iván Elena. Finstral-El Sotón:_unos 120 espectadores.

D. R., Pola de Lena

El Caudal encadena cinco jornadas sin ganar (tres empates y dos derrotas) tras igualar a un gol con el Lenense un partido que ganaba hasta el minuto 89, cuando Lucas Rodríguez puso las tablas en un lanzamiento de penalti. Al equipo de Mieres le faltó otra vez concentración en los últimos minutos para gestionar el resultado.

Aguantó bien el Lenense las primeras emboscadas de un Caudal que dispuso de tres córners en tres minutos y de un disparo de Montequín que dio en el palo. En la primera mitad dominó el Caudal a un Lenense desdibujado, lo que permitió a Jairo Cárcaba adelantar a los suyos con un cabezazo tras un centro de Borja Rodríguez.

En la segunda parte, el Lenense salió más decidido a cambiar el partido, buscando la portería contraria, pero fue de nuevo el Caudal el que generó más peligro. La tuvieron Montequín y Diego Boza, pero se encontraron con Bussmann. El partido se convirtió en una ida y vuelta hasta que en el minuto 88 Pelayo Paino fue trabado por un defensa del Caudal, con el colegiado muy cerca y que sin dudarlo señaló el penalti que dio el empate al Lenense.

Un protestado gol da la victoria al Cova frente al Mosconia (1-0)

El duelo del Rabanal lo decanta Pablo Tineo en una acción en la que los de Grado piden mano

Covadonga: Buru (1); David (1), Adrián Trabanco (2), Aitor Elena (2), Sergio (1), Míchel Secades (1), Xurde (1), Nino (1), Pablo Tineo (1), Álex Arias (1) y Guille Cueto (1). Cambios: Bauti (1) por Álex Arias, min. 57. Vicente (1) por Nino, min. 70. Guille Thompson (s.c.) por Guille Cueto, min. 88. Mosconia: Víctor (1); Jandrín (1), Gonzalo (s.c.), Morcillo (1), Berlanga (1), Pablo Espina (1), Borja (1), Nico Arce (1), Juan Quirós (2), Dani Palacio (1) e Isma Fagir (1). Cambios: Uche (1) por Gonzalo, min. 17. Carlos Cid (2) por Morcillo, min. 58. Cristian (1) por Pablo Espina, min. 58. Samu (1) por Juan Quirós, min. 73. Perera (1) por Borja, min. 73. El gol: 1-0, min. 49: Pablo Tineo. Árbitro: Aspra Fernández (Oriente). Expulsó al entrenador visitante Josmay, en el min. 91, con roja directa. Amonestó por parte local a Nino, Míchel Secades, Xurde y Bauti, y por parte visitante a Jandrín, Pablo Espina y Morcillo. J. A. Á. Rabanal: 350 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por los dos mineros fallecidos en Vega de Rengos, Cangas del Narcea.

A. Arango, Oviedo

El Covadonga se llevó la victoria en un partido importante en la zona alta de la clasificación ante el Mosconia que mantiene a los ovetenses en el pulso por el primer puesto con el Llanera y saca a los de Grado de la zona de promoción. La primera parte fue muy tosca, con muchas faltas y escasas ocasiones de gol, fruto del respeto que se tenían los dos equipos.

Lo más destacado por parte visitante fue una acción por la banda derecha en la que centra Juan Quirós, prolonga de cabeza Isma Fagir y una muy oportuna salida de Buru le permite hacerse con el balón. Dos minutos más tarde, el Covadonga aprovecha la presión de Pablo Tineo y Nino para robar un balón y provocar un saque de banda tras el cual se produce un centro-chut de Nino que obliga a lucirse al meta Víctor.

Pasado el ecuador de la primera mitad, un balón dividido en la frontal del área lo aprovecha Morcillo para enviar su disparo por encima del larguero. Respondió el equipo local en un libre directo que bota Álex Arias y Morcillo se anticipa para desviar a córner. La tuvo también el visitante Berlanga en un disparo que se fue rozando el palo. Nada más comenzar la segunda parte, Fagir culmina una buena combinación cediéndole el balón a Juan Quirós para que dispare, pero Buru ataja con solvencia.

En el único saque de esquina del Covadonga en esta segunda parte, botado por Álex Arias, Aitor Elena remata de cabeza y el balón sale al centro del área, siendo golpeado por el jugador local Pablo Tineo aparentemente con la mano, dando el colegiado gol ante las efusivas protestas del equipo de Grado. El Mosconia hizo cambios para tratar de tener más profundidad en su búsqueda del empate.

El más certero fue Carlos Cid que, desde 25 metros, provocó que Buru tajase su disparo con dificultades. En el minuto 65, un libre directo que saca Isma Fagir da en la barrera. Aunque tenía más el balón el Mosconia, sus ataques fueron bien defendidos por la zaga local. El Cova trató de salir a la contra. La más clara la tuvo Bauti a pase de Vicente en el minuto 81, pero, solo en el centro del área, envió el balón alto.