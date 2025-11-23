El Langreo se da un festín gracias a un estelar Pablo Pérez

En el duelo entre los dos últimos clasificados del Grupo 1 de Segunda Federación, el Langreo se reencontró con la victoria ante su afición gracias a una actuación estelar de Pablo Pérez —novedad en el once—, que anotó tres goles y le brindó otro a Miguel Ángel Guerrero. Una goleada que impulsa al Unión y que hace mucho daño al Lealtad, que una semana antes había logrado la primera victoria de la temporada.

El equipo azulgrana se puso por delante muy pronto. Pablo Pérez recibió el balón dentro del área y tras un buen movimiento consiguió batir a Junquera para abrir la lata. El Lealtad quedó noqueado y el 2-0 llegaría a través de los mismos protagonistas. René Reyes le dejó en bandeja el balón a Pablo Pérez, que la empujó a placer para anotar el segundo. La gran novedad de Pablo Acebal en el once no pudo salir mejor. Los visitantes necesitaban que llegase el descanso, pero justo antes Pérez llegó a línea de fondo y Miguel Ángel Guerrero colocó el 3-0.

Tras el paso por los vestuarios se mantuvo el mismo guion. El Langreo salió mejor y no hubo reacción en el bando maliayo. Incluso Guerrero dispuso de dos buenas ocasiones para ampliar la ventaja en el marcador. El ritmo de juego fue cayendo con el paso de los minutos y el Lealtad apenas puso a prueba a Adrián Torre, meta local. Su ocasión más clara llegaría a falta de 15 minutos para el final, con un remate lejano que se fue rozando el larguero.

Ya en el tiempo añadido, Pablo Pérez redondeó su tarde perfecta enviando a la red el pase de Lucas Suárez para anotar su hat-trick y dar una gran alegría en Ganzábal, con más de 700 espectadores en las gradas. Victoria muy meritoria del Langreo, que coge aire a costa de un Lealtad que se hunde en la tabla. Los de Acebal suben tres posiciones en la tabla y, con 10 puntos, se sitúan a dos de la permanencia.

Más complicado lo tienen los de Jorge Fernández, con siete puntos en su casillero. La próxima semana, los maliayos reciben al Ourense, mientras que los langreanos visitarán Los Pajaritos para verse las caras con uno de los ‘gallitos’ de la categoría: el Numancia.