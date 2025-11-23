El Marino busca dar un salto en la tabla a costa del Salamanca

El Marino de Luanco se mide esta tarde en Miramar al Salamanca UDS (17.00 horas), rival que está tan solo un puesto por encima en la clasificación de Segunda Federación, y distanciados por un punto. El cuadro luanquín marcha octavo, séptimo su rival, y están a cinco y cuatro puntos de la zona de play-off respectivamente, por lo que una victoria del cuadro asturiano en Miramar confirmaría las buenas sensaciones que está dejando el equipo de Sergio Sánchez en este arranque de la competición, siendo uno de los cuadros menos goleados de toda la clasificación, con tan solo siete goles en contra en once partidos.