El Marino busca dar un salto en la tabla a costa del Salamanca
J. A.
Oviedo
El Marino de Luanco se mide esta tarde en Miramar al Salamanca UDS (17.00 horas), rival que está tan solo un puesto por encima en la clasificación de Segunda Federación, y distanciados por un punto. El cuadro luanquín marcha octavo, séptimo su rival, y están a cinco y cuatro puntos de la zona de play-off respectivamente, por lo que una victoria del cuadro asturiano en Miramar confirmaría las buenas sensaciones que está dejando el equipo de Sergio Sánchez en este arranque de la competición, siendo uno de los cuadros menos goleados de toda la clasificación, con tan solo siete goles en contra en once partidos.
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa