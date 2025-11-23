El monumental cabreo de Sergio Sánchez, técnico del Marino de Luanco: "El árbitro se ha dedicado a insultar a los jugadores y a faltarles el respeto, es muy grave"

Sergio Sánchez se mostró muy desconforme con el arbitraje del partido. "El Salamanca inició muy bien y tienen la fortuna de anotar en el minuto 3, pero a partir de entonces se acaba el partido por todo lo que sucede", comenzó diciendo el técnico. "Hay un rival que tenía que ser expulsado, el segundo gol es un fuera de juego clarísimo, hay pérdidas de tiempo desde el minuto 3 que no han sabido gestionar... No tiene sentido ponerme a analizar el juego. El árbitro se ha dedicado a insultar a los jugadores y a faltarles el respeto, es algo muy grave", aseguró Sergio.

"He vivido partidos muy duros en cuanto a arbitrajes, pero esto es un esperpento, no había vivido algo semejante. Sin embargo lo intentamos hasta el final y hemos generado alguna que otra oportunidad. Se nos escapan puntos. En Sámano se nos inventan un penalti, jugamos con uno menos en Santander... No es ninguna excusa, es nuestra realidad. Debemos salir más fuertes, pero es duro luchar contra un rival que su madurez futbolística hace que juegue con el tiempo y luego tienes a alguien que te falta el respeto. A las pruebas nos remitimos. Todo esto se hace cuesta arriba. Un árbitro puede equivocarse, pero hacerlo de esta manera...", zanjó el técnico del conjunto luanquín.