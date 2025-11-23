El Ordizia, muy superior en el estreno copero del Belenos

El Ampo Ordizia demostró su mayor categoría y se impuso de manera contundente en el Muro de Zaro por 18-67 en el estreno del Pasek Belenos en la competición de la Copa del Rey. El equipo asturiano peleó e incluso tuteó en los primeros minutos a los guipuzcoanos, que demostraron una gran efectividad para decantar el partido de su lado. Tras abrir una gran brecha, el encuentro ya no tuvo más color que el rojo. El sábado que viene, también en la competición copera, el Belenos juega en Las Rozas.