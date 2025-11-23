Paso atrás del CID Jovellanos en la pista del San Sadurniño coruñés (3-1)

La visita al San Sadurniño significó el final a la buena racha del CID Jovellanos, que sumaba cuatro triunfos de forma consecutiva. El equipo gijonés cayó por 3-1 en la pista coruñesa, sede de un anfitrión que llevó la iniciativa casi en todo momento.

Los dos primeros sets cayeron de forma holgada para el San Sadurniño, por 25-16 y 25-18 respectivamente. En el tercero se produjo la reacción del equipo asturiano, que se impuso por 21-25. Sin embargo, los locales resolvieron el choque en el cuarto set, sin esperar al desempate, y otra vez lo hicieron con una diferencia grande (25-16).

La Copa Príncipe

La derrota supone un paso atrás para el CID Jovellanos en su ilusión de poder disputar la Copa Príncipe, a la que accederán los cuatro primeros clasificados al término de la primera vuelta, para el que restan tres jornadas. Será vital para mantener las opciones de disputar esta competición, que la Federación Española ha adjudicado a pinto, el partido del próximo domingo, en el pabellón de La Arena a partir de las 12 horas, contra el Galdakao. n