La reacción de Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto, tras ser expulsado ante el Hestia Menorca: "Pido respeto hacia el club y los aficionados"

Javi Rodríguez, entrenador del Alimerka Oviedo, se puede enfadar mucho durante un partido y protestar alguna acción a los árbitros, pero muy rara vez habla de ellos después, en la rueda de prensa. La dos técnicas que le han costado la expulsión al inicio del tercer cuarto en el partido que su equipo perdió ante el Hestia Menorca han provocado una rara excepción. Y no porque el técnico criticara la incidencia que pudo tener en el desenlace del encuentro sino por la sensación de impotencia con la que se quedó.

Una explicación imposible

"En ningún momento hago un gesto ostentativo, ni falto al respeto nunca a nadie, ¿por qué por esas dos interpretaciones mías de dos lances del juego me pitan dos técnicas y fuera? Solo pido respeto no hacía mí, hacia el club y hacia los 5.000 aficionados que vinieron al Palacio y a toda la gente que está viendo el partido", lamentó el técnico gallego tras el encuentro. La razón de esas dos técnicas no la encuentra Javi Rodríguez: "He hecho así (hace un gesto con la palma de la mano) pidiendo que había tocado el tablero y en otra he hecho así (juntando las dos manos con los brazos hacia arriba) porque para mí era antideportiva".

La impotencia del entrenador del equipo asturiano era absoluta: "Yo no sé dirigir con las manos en los bolsillos, no he visto nunca esto y he jugado muchísimo al primer nivel, llevo siendo entrenador muchos años, siempre estoy dentro del reglamento y cuando no lo entiendo, soy súper respetuoso, y me gustaría que nos respetasen no solo a mí, a los entrenadores".

La expulsión no explica la derrota

En ningún caso Javi Rodríguez criticó su expulsión por la incidencia que tuvo en el marcador, ya que desde el primer momento dejó claro que "Menorca ha sido justo ganador del partido". Además, fue crítico con el partido de su equipo: "No hemos estado al nivel de intensidad que requería el partido, no hemos jugado con la energía que se presupone ante un equipo con tanta calidad, no hemos jugado con ritmo". Por eso, el gallego reconocía estar "fastidiado": "Por la derrota, pero sobre todo porque el equipo no ha jugado como siempre lo hace, se ha visto al equipo falto de energía".

Un equipo que no se rinde

Sí que reconoció que es un equipo que no se desengancha de los partidos: "No nos rendimos, pero volvemos a tener que remar, que recuperar 16 puntos, nos ponemos a cuatro porque el equipo cuando juega físico, duro, con intensidad, con energía, con ritmo, cuando vamos al rebote, cuando peleamos, luchamos y metemos el cuerpo el equipo compite muy bien".