Sporting C e Hispano mantienen el pulso: así ha sido la jornada 11 en Primera Asturfútbol
Todo sigue igual en la zona alta después de que los seis primeros clasificados consiguiesen el triunfo
Jornada sin demasiados sobresaltos en la parte alta de la Primera Asturfútbol. Los seis primeros clasificados consiguieron la victoria y no hubo ningún cambio de posiciones. Una semana más, el Sporting C permanece en lo más alto de la clasificación tras ganar al Barcia (0-2). El cuadro rojiblanco tiene 23 puntos en su casillero, los mismo que el Hispano, que también venció a domicilio, en su caso al Europa de Nava (1-2). El tercer clasificado, con un partido más que los dos primeros, es el TSK Roces, que ganó al Muros (3-2) y alcanzó los 21 puntos.
Acechando esa tercera plaza se encuentra el Puerto Vega, que se mantiene a un punto del Roces tras ganar por la mínima al Tineo (1-0) en un bronco partido en el que hubo hasta nueve cartulinas, roja incluida al técnico local, Javi Prendes. La goleada de la jornada se la llevó el San Claudio, que perdió 0-3 ante el Vallobín y ya acumula tres derrotas consecutivas. Por su parte, el Astur fue el equipo que descansó esta semana.
En la parte baja de la tabla tampoco hubo novedades significativas. El Luarca sigue colista con tan solo dos puntos de 33 posibles y junto a él se mantienen La Fresneda y el Unión Comercial, que perdieron y empataron respectivamente ante Ribadesella y Universidad de Oviedo. Se salva de la quema, por ahora, el Barcia, pero con los mismos nueve puntos que el Comercial. n
