El Telecable se desmelena (0-8)

Cata CP Voltregá: Alicia Iglesias, Paula Vilamala, Esther Vistos, Joana Comas y Berta Ferrán. También jugaron Queralt Sala, Anna Bosch, Carlota Oller, Anna Riubrogent y María Anglada. Telecable Hockey Club: Aine Pérez, Marta Piquero, Nuria Almeida, Mariona Colomer y Ana Catarina Ferreira. También jugaron Viky Caretta, Laia Juan, Ainara Anido y María Igualada. Árbitros: Joel García y Oriol Casabella. Goles: 0-1, min. 2: Marta Piquero. 0-2, min. 6: Nuria Almeida. 0-3, min. 8: Ana Catarina Ferreira. 0-4, min. 34: Marta Piquero. 0-5, min. 34: María Igualada. 0-6, min. 40: Ana Catarina Ferreira. 0-7, min. 47: María Igualada. 0-8, min. 50: Laia Juan. Pabelló Municipal Oliveras de la Riva.

Cuando el Telecable apenas veía portería en los primeros partidos de la temporada, decían su entrenadora y las componentes de la plantilla que no estaban preocupadas porque los goles llegarían con la cantidad de juego ofensivo que estaban generando. Los últimos encuentros parecen darles la razón, porque el equipo gijonés le metió cinco al Palau, seis al Manlleu (dos de los equipos llamados a estar en la zona alta) y ayer se desmelenó para golear al Voltregá a domicilio (0-8).

No habían pasado ni dos minutos cuando Marta Piquero inauguraba el marcador, y ya todo fue rodado para las de Natasha Lee, un vendaval de juego y de oportunidades que se fueron transformando en goles de forma progresiva. A los ocho minutos el triunfo del equipo asturiano ya era por 0-3 y la segunda parte no tuvo demasiada historia. Reseñable es el hambre con el que se manejó el Telecable para seguir marcando goles antes del trascendente encuentro del miércoles contra el Fraga.