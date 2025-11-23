El Telecable se desmelena (0-8)
El equipo gijonés, un vendaval de juego y de resolución, golea en la pista del Voltregá y confirma su progresión de los últimos partidos
N. L.
Cata CP Voltregá: Alicia Iglesias, Paula Vilamala, Esther Vistos, Joana Comas y Berta Ferrán. También jugaron Queralt Sala, Anna Bosch, Carlota Oller, Anna Riubrogent y María Anglada.
Telecable Hockey Club: Aine Pérez, Marta Piquero, Nuria Almeida, Mariona Colomer y Ana Catarina Ferreira. También jugaron Viky Caretta, Laia Juan, Ainara Anido y María Igualada. Árbitros: Joel García y Oriol Casabella.
Goles: 0-1, min. 2: Marta Piquero. 0-2, min. 6: Nuria Almeida. 0-3, min. 8: Ana Catarina Ferreira. 0-4, min. 34: Marta Piquero. 0-5, min. 34: María Igualada. 0-6, min. 40: Ana Catarina Ferreira. 0-7, min. 47: María Igualada. 0-8, min. 50: Laia Juan.
Pabelló Municipal Oliveras de la Riva.
Cuando el Telecable apenas veía portería en los primeros partidos de la temporada, decían su entrenadora y las componentes de la plantilla que no estaban preocupadas porque los goles llegarían con la cantidad de juego ofensivo que estaban generando. Los últimos encuentros parecen darles la razón, porque el equipo gijonés le metió cinco al Palau, seis al Manlleu (dos de los equipos llamados a estar en la zona alta) y ayer se desmelenó para golear al Voltregá a domicilio (0-8).
No habían pasado ni dos minutos cuando Marta Piquero inauguraba el marcador, y ya todo fue rodado para las de Natasha Lee, un vendaval de juego y de oportunidades que se fueron transformando en goles de forma progresiva. A los ocho minutos el triunfo del equipo asturiano ya era por 0-3 y la segunda parte no tuvo demasiada historia. Reseñable es el hambre con el que se manejó el Telecable para seguir marcando goles antes del trascendente encuentro del miércoles contra el Fraga.
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa